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  • 25.08, 19:50

    Для застрявших в Турции 680 туристов Ted Travel нашли самолеты

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    Для застрявших в Турции 680 туристов Ted Travel нашли самолеты

    Для застрявших в Турции 680 туристов Ted Travel нашли самолеты

    Для застрявших в Турции 680 туристов Ted Travel нашли самолеты

    Ростуризм составил расписание вылетов рейсов авиакомпании «Якутия», который доставит туристов от Ted Travel на родину.

    Расписание вылетов опубликовано на сайте Ростуризма. Часть российских туристов доставят на родину самолетами авиакомпании «Якутия».

    Тем, кто должен был возвращаться с отдыха домой 30, 31 августа и в начале сентября, возможно, предоставят борты других авиакомпаний. Информация по вылетам будет сообщена дополнительно, отмечает ведомство.

    Ранее сообщалось, что с 26 по 29 августа из Турции вылетят 680 туристов Ted Travel четырьмя рейсами авиакомпании «Якутия». Еще 75 человек вернутся до 12 сентября на рейсах других туроператоров, которые выразили готовность помочь. По данным Ассоциации туроператоров России, Ted Travel оплатил лишь рейс 26 августа, остальные три рейса «Якутия» выполнит за свой счет.

    Туроператор Ted Travel вечером в четверг заявил о приостановке деятельности. В Турции застряли около 800 туристов, некоторых уже начали выселять из отелей. Еще около 3 тысяч человек купили туры и должны были отиправиться на отдых по путевкам в ближайшие дни, сообщает «Интерфакс».

    смотретьРостуризм попросил полицию проверить деятельность туроператора Ted Travel
    Ростуризм попросил полицию проверить деятельность туроператора Ted Travel
    Глава Ростуризма Олег Сафонов подал на компанию заявление в полицию. В ведомстве подозревают, что компания сознательно совершила противоправные действия. Также предполагается, что причиной банкротства послужила неграмотная финансовая политика туроператора, который проводил активный демпинг — продавал туры по низким ценам и предлагал высокую комиссию агентам. В самом Ted Travel заявляли, что потерпели крах из-за вируса Коксаки.

    Телефоны «горячей линии» для связи со службами:

    Ростуризм + 7 985 226 82 71,
    Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
    Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
    Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.

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