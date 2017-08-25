Красноярские живодеры перерезали горло собаке на глазах у детей

Жители Дивногорска (Красноярский край) шокированы жестоким убийством собаки.
По данным местных СМИ, шокирующий инцидент произошел рядом с детским садом, свидетелями расправы стали несколько малышей. Трое мужчин несколько раз ударили пса ножом — у животного были изрезаны лапы и горло.
Пострадавшую собаку доставили в ветеринарную клинику. Спасти пса не удалось — его решили усыпить из-за тяжести травм.
Теперь полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. Уже установлена личность одного из живодеров — им оказался 41-летний местный житель, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.
Пострадавшую собаку доставили в ветеринарную клинику. Спасти пса не удалось — его решили усыпить из-за тяжести травм.
Теперь полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. Уже установлена личность одного из живодеров — им оказался 41-летний местный житель, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.
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