Морские дьяволы
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  • 25.08, 19:50

    Красноярские живодеры перерезали горло собаке на глазах у детей

    9 комментариев
    Красноярские живодеры перерезали горло собаке на глазах у детей

    Красноярские живодеры перерезали горло собаке на глазах у детей

    Красноярские живодеры перерезали горло собаке на глазах у детей

    Жители Дивногорска (Красноярский край) шокированы жестоким убийством собаки.

    По данным местных СМИ, шокирующий инцидент произошел рядом с детским садом, свидетелями расправы стали несколько малышей. Трое мужчин несколько раз ударили пса ножом — у животного были изрезаны лапы и горло.

    Пострадавшую собаку доставили в ветеринарную клинику. Спасти пса не удалось — его решили усыпить из-за тяжести травм.

    Теперь полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. Уже установлена личность одного из живодеров — им оказался 41-летний местный житель, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.

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