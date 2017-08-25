Адепты «шикарного гуру» убили 30 человек в беспорядках в Индии

Не менее 30 человек погибли в беспорядках, связанных с взятием под стражу влиятельного духовного лидера.
Не менее 30 человек погибли и около 200 пострадали в массовых беспорядках в индийском штате Харьяна после известия о признании духовного наставника Гурмита Рама Рахима Сингха виновным в изнасиловании двух его последовательниц.
Беспорядки идут не только в штате Харьяна, но и в Пенджабе и даже в Нью-Дели, где сторонники гуру подожгли несколько пустых вагонов поезда на городском вокзале, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Власти охваченных беспорядками городов говорят, что ситуация под контролем, но полиция вводит повышенные меры безопасности и разгоняет протестующих слезоточивым газом и водометами. Вызвано подкрепление из армейских подразделений.
Духовный лидер общины «Дера Сача Саудра» Гурмит Рам Рахим был в пятницу признан виновным в изнасиловании двух своих последовательниц. Он был взят под стражу в здании суда, в ближайшие дни ему будет вынесен окончательный приговор. Община, которую он возглавляет, была основана аскетом, ее члены проповедуют равенство, отказ от материальных благ и «служение правде». Однако самого Гурмита Рама Рахима прозвали в индийских СМИ «шикарным гуру» из-за его любви к роскоши, дорогим вещам и популярности. Он снимался в кино, давал концерты и не раз становился героем скандальных историй. Так, индийские СМИ сообщали, что журналист, обнародовавший детали дела Гурмита Рама Рахима, был застрелен возле своего дома.
Тем не менее, гуру любят многие бедняки и «неприкасаемые», так как он пропагандирует отказ от кастового разделения общества и занимается благотворительностью. Община «Дера Сача Саудра» действует не только в Индии, но и в США, Канаде, Великобритании и ОАЭ.
Беспорядки идут не только в штате Харьяна, но и в Пенджабе и даже в Нью-Дели, где сторонники гуру подожгли несколько пустых вагонов поезда на городском вокзале, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Власти охваченных беспорядками городов говорят, что ситуация под контролем, но полиция вводит повышенные меры безопасности и разгоняет протестующих слезоточивым газом и водометами. Вызвано подкрепление из армейских подразделений.
Духовный лидер общины «Дера Сача Саудра» Гурмит Рам Рахим был в пятницу признан виновным в изнасиловании двух своих последовательниц. Он был взят под стражу в здании суда, в ближайшие дни ему будет вынесен окончательный приговор. Община, которую он возглавляет, была основана аскетом, ее члены проповедуют равенство, отказ от материальных благ и «служение правде». Однако самого Гурмита Рама Рахима прозвали в индийских СМИ «шикарным гуру» из-за его любви к роскоши, дорогим вещам и популярности. Он снимался в кино, давал концерты и не раз становился героем скандальных историй. Так, индийские СМИ сообщали, что журналист, обнародовавший детали дела Гурмита Рама Рахима, был застрелен возле своего дома.
Тем не менее, гуру любят многие бедняки и «неприкасаемые», так как он пропагандирует отказ от кастового разделения общества и занимается благотворительностью. Община «Дера Сача Саудра» действует не только в Индии, но и в США, Канаде, Великобритании и ОАЭ.
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