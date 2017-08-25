Ребенок умер после укуса собаки в Ивановской области

Следователи выясняют обстоятельства смерти мальчика после укуса собаки в городе Вичуге.
Следователи Ивановской области выясняет обстоятельства смерти 11-летнего мальчика после укуса собаки, принадлежавшей его семье. Как сообщили в пресс-службе управления СК по региону, после укуса мальчик несколько дней провел в больнице. Он скончался в реанимации. По предварительным данным, причиной его смерти стал отек головного мозга.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следователи уточняют причины смерти ребенка и выясняют, виноваты ли в ней врачи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следователи уточняют причины смерти ребенка и выясняют, виноваты ли в ней врачи.
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