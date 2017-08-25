Следствие вели…
ТВ-Эфир
Следствие вели…
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.08, 17:38

    Ребенок умер после укуса собаки в Ивановской области

    комментировать

    Ребенок умер после укуса собаки в Ивановской области

    Ребенок умер после укуса собаки в Ивановской области

    Следователи выясняют обстоятельства смерти мальчика после укуса собаки в городе Вичуге.

    Следователи Ивановской области выясняет обстоятельства смерти 11-летнего мальчика после укуса собаки, принадлежавшей его семье. Как сообщили в пресс-службе управления СК по региону, после укуса мальчик несколько дней провел в больнице. Он скончался в реанимации. По предварительным данным, причиной его смерти стал отек головного мозга.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следователи уточняют причины смерти ребенка и выясняют, виноваты ли в ней врачи.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru