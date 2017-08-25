Дмитрий Рогозин написал новую песню о любви

Вице-премьер Дмитрий Рогозин написал песню о богатых мужчинах, которые не могут найти настоящую любовь.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter новую песню о любви. Песню на слова Рогозина под названием «Она не похожа на всех» исполняет С. Казак. «Настоящим женщинам посвящается», — отмечает автор в комментарии.
В клипе приводится видеоряд, который сравнивает женщин: пока одни красотки проводят время в гламурных клубах и на модных вечеринках, другие управляют вертолетами, спасают людей из огня, скачут на лошадях и служат в армии.
Это уже второе лирическое произведение вице-премьера за последний месяц. Ранее он написал песню «Ленка» о своей детской влюбленности.
Напомним, что в одном из интервью Дмитрий Рогозин признался, что сочинение стихов спасает его от стрессов. Он отметил, что пишет стихи не только о любви, но и о величии России, возвращении Севастополя в состав России. Также у него есть стихотворение о подвиге Зои Космодемьянской.
В клипе приводится видеоряд, который сравнивает женщин: пока одни красотки проводят время в гламурных клубах и на модных вечеринках, другие управляют вертолетами, спасают людей из огня, скачут на лошадях и служат в армии.
Настоящим женщинам посвящается)https://t.co/YccCdJeavu— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 августа 2017 г.
Это уже второе лирическое произведение вице-премьера за последний месяц. Ранее он написал песню «Ленка» о своей детской влюбленности.
Напомним, что в одном из интервью Дмитрий Рогозин признался, что сочинение стихов спасает его от стрессов. Он отметил, что пишет стихи не только о любви, но и о величии России, возвращении Севастополя в состав России. Также у него есть стихотворение о подвиге Зои Космодемьянской.
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