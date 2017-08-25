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  • 25.08, 17:38

    Дмитрий Рогозин написал новую песню о любви

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    Дмитрий Рогозин написал новую песню о любви

    Дмитрий Рогозин написал новую песню о любви

    Дмитрий Рогозин написал новую песню о любви

    Вице-премьер Дмитрий Рогозин написал песню о богатых мужчинах, которые не могут найти настоящую любовь.

    Вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter новую песню о любви. Песню на слова Рогозина под названием «Она не похожа на всех» исполняет С. Казак. «Настоящим женщинам посвящается», — отмечает автор в комментарии.

    В клипе приводится видеоряд, который сравнивает женщин: пока одни красотки проводят время в гламурных клубах и на модных вечеринках, другие управляют вертолетами, спасают людей из огня, скачут на лошадях и служат в армии.




    Это уже второе лирическое произведение вице-премьера за последний месяц. Ранее он написал песню «Ленка» о своей детской влюбленности.

    Напомним, что в одном из интервью Дмитрий Рогозин признался, что сочинение стихов спасает его от стрессов. Он отметил, что пишет стихи не только о любви, но и о величии России, возвращении Севастополя в состав России. Также у него есть стихотворение о подвиге Зои Космодемьянской.

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