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  • 25.08, 15:16

    Визит президента Чехии в РФ пройдет во второй половине ноября

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    Визит президента Чехии в РФ пройдет во второй половине ноября

    Визит президента Чехии в РФ пройдет во второй половине ноября

    Президента Чехии во время визита в Москву будет сопровождать большая делегация чешских предпринимателей.

    Президент Чехии Милош Земан в ходе визита в Россию может посетить не только Москву, но еще как минимум один регион, сообщил в Россию посол Чехии в РФ Владимир Ремек.

    Владимир Ремек, посол Чехии в РФ: «Сейчас детали этого визита прорабатывается. Я буду на следующей неделе на традиционном совещании послов в Праге. Я надеюсь, что будет отдельный разговор как с представителями МИД Чешской Республики, так с представителями аппарата президента о предстоящем визите в РФ. О конкретной дате я не уполномочен объявлять. Могу сказать, что, скорее всего, это будет во второй половине ноября».

    Дипломат добавил, что Земана в ходе визита будет сопровождать большая делегация чешских предпринимателей, сообщает РИА Новости.

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