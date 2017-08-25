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  • 25.08, 15:16

    Сборные России и Аргентины откроют обновленные «Лужники»

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    Сборные России и Аргентины откроют обновленные «Лужники»

    Сборные России и Аргентины откроют обновленные «Лужники»

    Сборная России по футболу 10 ноября в Москве сыграет с командой Аргентины.

    Товарищеский матч состоится на стадионе «Лужники», который сейчас реконструируют к чемпионату мира 2018 года, сообщили в пресс-службе ФИФА.

    При этом в футбольной организации, отметили, что не могут «ручаться за точность этих данных», так как информация может поступать и от третьих лиц, передает ТАСС.

    Информацию о проведении товарищеского матча пока не подтвердили и в РФС.

    Отметим, что ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что стадион «Лужники» предварительно планируется открыть после реконструкции матчем сборных России и Аргентины 11 ноября.

    Напомним, «Лужники» были закрыты на реконструкцию в 2014 году. Арена станет центральным стадионом ЧМ-2018 — на нем пройдут церемония и матч открытия турнира, три игры группового этапа, встреча 1/8 финала, один из полуфиналов, а также финал.

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