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  • 25.08, 15:17
    Премьера сериала НТВ «Хождение по мукам» состоится в Каннах в рамках MIPCOM. выставки и музеи, кино, НТВ, сериалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПремьера сериала НТВ «Хождение по мукам» состоится в Каннах в рамках MIPCOM

    Премьера сериала НТВ «Хождение по мукам» состоится в Каннах в рамках MIPCOM

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    Премьера сериала НТВ «Хождение по мукам» состоится в Каннах в рамках MIPCOM

    Премьера сериала НТВ «Хождение по мукам» состоится в Каннах в рамках MIPCOM

    Премьера сериала НТВ «Хождение по мукам» состоится в Каннах в рамках MIPCOM

      Международная премьера самого ожидаемого сериала этой осени «Хождение по мукам», приуроченная к 100-летию Октябрьской революции, состоится в Каннах в рамках международной выставки MIPCOM.

      Права на дистрибуцию сериала приобрела крупнейшая компания Dori Media, а представлять фильм поедут исполнительницы главных ролей — Юлия Снигирь и Анна Чиповская.

      смотретьМногосерийный фильм о судьбах русской интеллигенции в переломный момент истории России — «Хождение по мукам» — осенью на НТВ
      Многосерийный фильм о судьбах русской интеллигенции в переломный момент истории России — «Хождение по мукам» — осенью на НТВ
      Сюжет сериала «Хождение по мукам» разворачивается в Петербурге 1914 года. Город живет «словно в ожидании рокового и страшного дня», общество ждет и жаждет перемен. В центре истории — сестры Булавины: Катя (Юлия Снигирь) и Даша (Аня Чиповская). Обе девушки влюблены в поэта-декадента Алексея Бессонова (Антон Шагин), который меняет их мировоззрение и привычный образ жизни. Первая мировая вносит в беззаботное существование Булавиных-Смоковниковых новые смыслы и переживания. Когда война подходит к концу, кажется, счастье близко… Однако революция и Гражданская война полностью меняют жизнь сестер, их семей и всей страны. Пути героев не раз пересекаются и расходятся вновь. «Хождение по мукам» становится для них не метафорой, а реальной жизнью. Историю, которая охватит действие всей трилогии о русской интеллигенции, по сценарию Елены Райской снял известный российский режиссер Константин Худяков. Съемки проекта прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Пятигорске, Риге и Архангельске. Телесериал создан при поддержке Министерства Культуры.

      Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ: «„Хождение по мукам“ — масштабный проект, посвященный 100-летию Октябрьской революции. Экранизация великого романа Алексея Толстого требовала максимальной исторической проработки, чтобы воссоздать целую эпоху на протяжении 12 эпизодов. Этот сериал, безусловно, имиджевый проект о нашей стране, культуре, о силе воли людей. Поэтому очень приятно, что именно он будет показан в первый день Каннского рынка международным каналам, продакшен-компаниям и дистрибуторам при поддержке нашего международного партнера Dori Media».

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