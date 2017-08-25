Пенсионный фонд пригласил Аллу Пугачёву получить материнский капитал

Народная артистка СССР Алла Пугачёва до сих пор не оформила материнский капитал. В ПФР напомнили, что певица уже может воспользоваться средствам — например, оплатить образование своих детей.
Песионный фонд России напомнил Алле Пугачёвой, что она имеет право оформить сертификат на получение материнского капитала. «Приглашаем Аллу Борисовну, будем рады видеть и не только как получателя», — подчеркнули в фонде.
Маргарита Нагога, пресс-секретарь ПФР: «Алла Борисовна пока не обращалась к нам за получением материнского капитала. И, соответственно, приглашаем прийти в Пенсионный фонд Российской Федерации оформить заявление на получение сертификата. Если детям есть уже три года, этими средствами можно уже распорядиться».
В ПФР отметили, что средства материнского капитала можно направить на любые законом определенные направления — например, на оплату образовательных услуг, частного детского сада.
В 2013 году у Аллы Пугачёвой и Максима Галкина родились двойняшки Гарри и Лиза. Малыши появились на свет благодаря искусственному оплодотворению суррогатной матери.
Напомним, что на свадьбе у своего внука Никиты Преснякова Пугачёва во всеуслышание пожаловалась на маленькую пенсию. Певица заявила, что получает 17 тысяч рублей, эта сумма включает в себя доплаты за звание народной артистки СССР и за участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В ПФР отметили, что Пугачёва получает среднюю «советскую» пенсию, но если она бросит работу, то ее выплаты немного увеличатся. Отметим, что состояние народной артистки, по данным Forbes, оценивается в 100 млн долларов.
Маргарита Нагога, пресс-секретарь ПФР: «Алла Борисовна пока не обращалась к нам за получением материнского капитала. И, соответственно, приглашаем прийти в Пенсионный фонд Российской Федерации оформить заявление на получение сертификата. Если детям есть уже три года, этими средствами можно уже распорядиться».
В ПФР отметили, что средства материнского капитала можно направить на любые законом определенные направления — например, на оплату образовательных услуг, частного детского сада.
В 2013 году у Аллы Пугачёвой и Максима Галкина родились двойняшки Гарри и Лиза. Малыши появились на свет благодаря искусственному оплодотворению суррогатной матери.
Напомним, что на свадьбе у своего внука Никиты Преснякова Пугачёва во всеуслышание пожаловалась на маленькую пенсию. Певица заявила, что получает 17 тысяч рублей, эта сумма включает в себя доплаты за звание народной артистки СССР и за участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В ПФР отметили, что Пугачёва получает среднюю «советскую» пенсию, но если она бросит работу, то ее выплаты немного увеличатся. Отметим, что состояние народной артистки, по данным Forbes, оценивается в 100 млн долларов.
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