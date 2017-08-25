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  • 25.08, 12:40

    Столичные детские поликлиники в сентябре будут работать без выходных

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    Столичные детские поликлиники в сентябре будут работать без выходных

    Столичные детские поликлиники в сентябре будут работать без выходных

    До 11 сентября детские поликлиники в столице будут работать по усиленному режиму.

    В преддверии 1 сентября московские детские поликлиники увеличили количество кабинетов выдачи справок и направлений. Чтобы дети прошли все необходимые перед новым учебным годом осмотры, по два таких кабинета будет работать в поликлиниках по выходным. Прием будут вести врачи-педиатры, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

    Алексей Хрипун, глава Департамента здравоохранения города Москвы: «Мы увеличили количество кабинетов выдачи справок и направлений до двух. В этот период кабинеты работают в будние дни с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 15:00. Документы также может оформить дежурный врач».

    По новому режиму поликлиники будут работать до 11 сентября. За это время ученики школ должны успеть получить необходимые справки, в том числе о допуске к занятиям спортом. Также с 1 по 17 сентября во всех столичных школах и дошкольных учреждениях будут проведены обследования детей на энтеробиоз.

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