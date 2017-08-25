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  • 25.08, 12:40

    Песня о бесстрашном Путине возглавила чарты iTunes в России

    3 комментария
    Песня о бесстрашном Путине возглавила чарты iTunes в России

    Песня о бесстрашном Путине возглавила чарты iTunes в России

    Песня о бесстрашном Путине возглавила чарты iTunes в России

    Композиция о «правящем русской землей» президенте возглавила чарт российского iTunes.

    Песня под названием Putin исполнительницы Lady Fortuna заняла первое место в чарте «Лучшие песни» российского iTunes. В ней поется о президенте России, который «пришел в самое смутное время» и «сильной рукой правит русской землей».



    Премьера песни состоялась 22 августа, в День государственного флага России.

    Под псевдонимом Lady Fortuna скрывается продюсер и пиарщица Юлия Рыбакова. Исполнительнице также принадлежит песня «Рамзан впереди». Кроме того, Рыбакова участвовала в записи сингла о Дональде Трампе.

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