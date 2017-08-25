Песня о бесстрашном Путине возглавила чарты iTunes в России

Композиция о «правящем русской землей» президенте возглавила чарт российского iTunes.

Песня под названием Putin исполнительницы Lady Fortuna заняла первое место в чарте «Лучшие песни» российского iTunes. В ней поется о президенте России, который «пришел в самое смутное время» и «сильной рукой правит русской землей».







Премьера песни состоялась 22 августа, в День государственного флага России.



Под псевдонимом Lady Fortuna скрывается продюсер и пиарщица Юлия Рыбакова. Исполнительнице также принадлежит песня «Рамзан впереди». Кроме того, Рыбакова участвовала в записи сингла о Дональде Трампе.