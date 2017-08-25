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  • 25.08, 12:40
    Сирийские беженцы рассказали об ударах коалиции по мирным жителям. войны и вооруженные конфликты, Сирия, США, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСирийские беженцы рассказали об ударах коалиции по мирным жителям

    Сирийские беженцы рассказали об ударах коалиции по мирным жителям

    1 комментарий
    Сирийские беженцы рассказали об ударах коалиции по мирным жителям

    Сирийские беженцы рассказали об ударах коалиции по мирным жителям

    Сирийские беженцы рассказали об ударах коалиции по мирным жителям

      Международная коалиция во главе США целится в мирных граждан. Об этом рассказали жители сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

      По словам беженцев, покинувших Дэйр-эз-Зор, авиация бомбит населенные пункты без разбора. Ежедневно жертвами ударов становятся десятки местных жителей, в основном это женщины и дети. Те, кто выжил, становятся инвалидами. Очевидцы говорят, что больницы не справляются с потоком раненых.

      Махмуд Рифай, беженец из провинции Дэйр-эз-Зор: «Мой дядя и двоюродные братья погибли при ударе международной коалиции. Они ехали в закрытой машине. Коалиция подумала, что это игиловцы, и нанесла удар».

      Ахмед Мохамед, беженец из провинции Дейр-эз-Зор: «Международная коалиция обстреливает военные объекты ИГИЛ. Но они не различают мирных жителей и террористов. Они наносят удары по пожилым и молодым, по мирным жителям».

      Накануне агентство САНА сообщило, что в от удара международной коалиции по жилым кварталам в провинции Дэйр-эз-Зор погибли 7 мирных жителей. В Вашингтоне заявили, что целились по объекту террористов в 50 километрах от этого района.

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