Сирийские беженцы рассказали об ударах коалиции по мирным жителям

Международная коалиция во главе США целится в мирных граждан. Об этом рассказали жители сирийской провинции Дэйр-эз-Зор .

По словам беженцев, покинувших Дэйр-эз-Зор, авиация бомбит населенные пункты без разбора. Ежедневно жертвами ударов становятся десятки местных жителей, в основном это женщины и дети. Те, кто выжил, становятся инвалидами. Очевидцы говорят, что больницы не справляются с потоком раненых.



Махмуд Рифай, беженец из провинции Дэйр-эз-Зор: «Мой дядя и двоюродные братья погибли при ударе международной коалиции. Они ехали в закрытой машине. Коалиция подумала, что это игиловцы, и нанесла удар».



Ахмед Мохамед, беженец из провинции Дейр-эз-Зор: «Международная коалиция обстреливает военные объекты ИГИЛ. Но они не различают мирных жителей и террористов. Они наносят удары по пожилым и молодым, по мирным жителям».



Накануне агентство САНА сообщило, что в от удара международной коалиции по жилым кварталам в провинции Дэйр-эз-Зор погибли 7 мирных жителей. В Вашингтоне заявили, что целились по объекту террористов в 50 километрах от этого района.