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  • 25.08, 09:46

    На Кубани в упавшем в море автобусе погибли 12 человек

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    На Кубани в упавшем в море автобусе погибли 12 человек

    На Кубани в упавшем в море автобусе погибли 12 человек

    По предварительным данным, 20 рабочих удалось спасти.

    12 человек погибли в аварии, которая произошла на строящемся пирсе в поселке Волна на Кубани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    Автобус предприятия «Таманьнефтегаз» рухнул в Керченский пролив этим утром. Сообщается, что нефтяники возвращались с вахты. По уточненным данным, 20 рабочих удалось спасти. Поиск еще троих продолжается.

    МЧС России по Краснодарскому краю: «В 08:07 мск от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Темрюкского района поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди».

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