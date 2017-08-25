На Кубани в упавшем в море автобусе погибли 12 человек

По предварительным данным, 20 рабочих удалось спасти.
12 человек погибли в аварии, которая произошла на строящемся пирсе в поселке Волна на Кубани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Автобус предприятия «Таманьнефтегаз» рухнул в Керченский пролив этим утром. Сообщается, что нефтяники возвращались с вахты. По уточненным данным, 20 рабочих удалось спасти. Поиск еще троих продолжается.
МЧС России по Краснодарскому краю: «В 08:07 мск от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Темрюкского района поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди».
Автобус предприятия «Таманьнефтегаз» рухнул в Керченский пролив этим утром. Сообщается, что нефтяники возвращались с вахты. По уточненным данным, 20 рабочих удалось спасти. Поиск еще троих продолжается.
МЧС России по Краснодарскому краю: «В 08:07 мск от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Темрюкского района поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди».
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