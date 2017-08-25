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  • 25.08, 09:46
    Пропавших людей будут искать по данным с мобильных телефонов. МЧС, Путин, гаджеты, мобильная связь, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПропавших людей будут искать по данным с мобильных телефонов

    Пропавших людей будут искать по данным с мобильных телефонов

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    Пропавших людей будут искать по данным с мобильных телефонов

    Пропавших людей будут искать по данным с мобильных телефонов

      Владимир Путин поручил Минкомсвязи, МВД и МЧС разработать соответствующие предложения.

      Министерства должны до 20 ноября представить детальный план совместной работы с добровольцами во время поисковых операций и о поиске пропавших по геолокационным данным их смартфонов. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

      В частности, речь идет о доставке к месту поисков технических средств, c помощью которых будут устанавливать последние координаты, переданные мобильными телефонами пропавших людей.

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