Пропавших людей будут искать по данным с мобильных телефонов

Владимир Путин поручил Минкомсвязи, МВД и МЧС разработать соответствующие предложения.
Министерства должны до 20 ноября представить детальный план совместной работы с добровольцами во время поисковых операций и о поиске пропавших по геолокационным данным их смартфонов. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
В частности, речь идет о доставке к месту поисков технических средств, c помощью которых будут устанавливать последние координаты, переданные мобильными телефонами пропавших людей.
В частности, речь идет о доставке к месту поисков технических средств, c помощью которых будут устанавливать последние координаты, переданные мобильными телефонами пропавших людей.
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