УЕФА назвал лучшего футболиста сезона

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан УЕФА лучшим игроком
сезона-2016/17.
В борьбе за почетную награду знаменитый португалец обошел вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Впрочем, Буффон все же получил свою награду — его признали лучшим вратарем минувшего сезона Лиги чемпионов. Лучшими защитником и полузащитником стали футболисты «Реала» Серхио Рамос и Лука Модрич соответственно. Лучшим форвардом турнира признали Роналду.
А лучшей футболисткой Европы по итогам прошлого сезона стала полузащитник сборной Голландии Лика Мартенс.
Церемония вручения награды прошла в Монако, где сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнали московские «Спартак» и ЦСКА.
Впрочем, Буффон все же получил свою награду — его признали лучшим вратарем минувшего сезона Лиги чемпионов. Лучшими защитником и полузащитником стали футболисты «Реала» Серхио Рамос и Лука Модрич соответственно. Лучшим форвардом турнира признали Роналду.
А лучшей футболисткой Европы по итогам прошлого сезона стала полузащитник сборной Голландии Лика Мартенс.
Церемония вручения награды прошла в Монако, где сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнали московские «Спартак» и ЦСКА.
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