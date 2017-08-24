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  • 24.08, 22:37

    УЕФА назвал лучшего футболиста сезона

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    УЕФА назвал лучшего футболиста сезона

    УЕФА назвал лучшего футболиста сезона

    УЕФА назвал лучшего футболиста сезона
  • Фото Associated Press © 2017, Claude Paris

    • Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан УЕФА лучшим игроком сезона-2016/17.

    В борьбе за почетную награду знаменитый португалец обошел вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    Впрочем, Буффон все же получил свою награду — его признали лучшим вратарем минувшего сезона Лиги чемпионов. Лучшими защитником и полузащитником стали футболисты «Реала» Серхио Рамос и Лука Модрич соответственно. Лучшим форвардом турнира признали Роналду.

    А лучшей футболисткой Европы по итогам прошлого сезона стала полузащитник сборной Голландии Лика Мартенс.

    Церемония вручения награды прошла в Монако, где сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнали московские «Спартак» и ЦСКА.

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