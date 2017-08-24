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  • 24.08, 22:37

    В Татарстане умер запертый в машине на жаре двухлетний ребенок

    1 комментарий

    В Татарстане умер запертый в машине на жаре двухлетний ребенок

    В Татарстане умер запертый в машине на жаре двухлетний ребенок

    В деревне Ефановка Бугульминского района от теплового удара скончался двухлетний мальчик, забытый в салоне легкового автомобиля.

    Трагедия случилась днем 24 августа. Как рассказали ТАСС в СУ СКР по региону, утром сожитель бабушки мальчика повез ее на работу в Бугульму. Ребенка пожилая пара взяла с собой, усадив на заднее сиденье автомобиля. Вернувшись домой, мужчина закрыл машину и пошел косить сено.

    Около трех часов дня он собрался ехать за женщиной, открыл автомобиль и увидел, что мальчик мертв. По предварительным данным, ребенок умер от теплового удара.

    По факту происшествия начата доследственная проверка.

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