В Татарстане умер запертый в машине на жаре двухлетний ребенок

В деревне Ефановка Бугульминского района от теплового удара скончался двухлетний мальчик, забытый в салоне легкового автомобиля.
Трагедия случилась днем 24 августа. Как рассказали ТАСС в СУ СКР по региону, утром сожитель бабушки мальчика повез ее на работу в Бугульму. Ребенка пожилая пара взяла с собой, усадив на заднее сиденье автомобиля. Вернувшись домой, мужчина закрыл машину и пошел косить сено.
Около трех часов дня он собрался ехать за женщиной, открыл автомобиль и увидел, что мальчик мертв. По предварительным данным, ребенок умер от теплового удара.
По факту происшествия начата доследственная проверка.
Около трех часов дня он собрался ехать за женщиной, открыл автомобиль и увидел, что мальчик мертв. По предварительным данным, ребенок умер от теплового удара.
По факту происшествия начата доследственная проверка.
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