«Спартак» и ЦСКА получили соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
сезона-2017/18.
Соперниками московского «Спартака» по группе Е стали испанская «Севилья», английский «Ливерпуль» и словенский «Марибор».
ЦСКА же в группе А предстоит играть с португальской «Бенфикой», английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем».
Группа A: «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Базель» (Швейцария), ЦСКА (Россия).
Группа B: «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия).
Группа С: «Челси» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Рома» (Италия), «Карабах» (Азербайджан).
Группа D: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Спортинг» (Португалия).
Группа E: «Спартак» (Россия), «Севилья» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения).
Группа F: «Шахтёр» (Украина), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Фейеноорд» (Голландия).
Группа G: «Монако» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бешикташ» (Турция), «Лейпциг» (Германия).
Группа H: «Реал» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд), «Тоттенхэм» (Англия), АПОЭЛ (Кипр).
ЦСКА же в группе А предстоит играть с португальской «Бенфикой», английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем».
Группа A: «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Базель» (Швейцария), ЦСКА (Россия).
Группа B: «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия).
Группа С: «Челси» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Рома» (Италия), «Карабах» (Азербайджан).
Группа D: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Спортинг» (Португалия).
Группа E: «Спартак» (Россия), «Севилья» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения).
Группа F: «Шахтёр» (Украина), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Фейеноорд» (Голландия).
Группа G: «Монако» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бешикташ» (Турция), «Лейпциг» (Германия).
Группа H: «Реал» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд), «Тоттенхэм» (Англия), АПОЭЛ (Кипр).
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