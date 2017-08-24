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  • 24.08, 22:38

    «Спартак» и ЦСКА получили соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

    4 комментария
    «Спартак» и ЦСКА получили соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

    «Спартак» и ЦСКА получили соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

    «Спартак» и ЦСКА получили соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
  • Фото Reuters © 2017

    • В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18.

    Соперниками московского «Спартака» по группе Е стали испанская «Севилья», английский «Ливерпуль» и словенский «Марибор».

    ЦСКА же в группе А предстоит играть с португальской «Бенфикой», английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем».

    Группа A: «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Базель» (Швейцария), ЦСКА (Россия).

    Группа B: «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия).

    Группа С: «Челси» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Рома» (Италия), «Карабах» (Азербайджан).

    Группа D: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Спортинг» (Португалия).

    Группа E: «Спартак» (Россия), «Севилья» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения).

    Группа F: «Шахтёр» (Украина), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Фейеноорд» (Голландия).

    Группа G: «Монако» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бешикташ» (Турция), «Лейпциг» (Германия).

    Группа H: «Реал» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд), «Тоттенхэм» (Англия), АПОЭЛ (Кипр).

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