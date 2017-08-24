«Спартак» и ЦСКА получили соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017 /18.

Соперниками московского «Спартака» по группе Е стали испанская «Севилья», английский «Ливерпуль» и словенский «Марибор».



ЦСКА же в группе А предстоит играть с португальской «Бенфикой», английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем».



Группа A: «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Базель» (Швейцария), ЦСКА (Россия).



Группа B: «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия).



Группа С: «Челси» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Рома» (Италия), «Карабах» (Азербайджан).



Группа D: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Спортинг» (Португалия).



Группа E: «Спартак» (Россия), «Севилья» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения).



Группа F: «Шахтёр» (Украина), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Фейеноорд» (Голландия).



Группа G: «Монако» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бешикташ» (Турция), «Лейпциг» (Германия).



Группа H: «Реал» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд), «Тоттенхэм» (Англия), АПОЭЛ (Кипр).