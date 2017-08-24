Путин оставил автограф на продукции Рязанского кожевенного завода

Владимир Путин потребовал усилить борьбу с контрафактным производством и контрабандой товаров легкой промышленности. Речь об этом шла на совещании по развитию отрасли, которое президент провел в Рязани.
Перед этим Путин лично ознакомился с товарами отечественных производителей и даже посмотрел, как их делают: президента провели по цехам Рязанского кожевенного завода — крупнейшего предприятия отрасли в Европе. Там же Путин оставил один из самых необычных автографов. Сотрудники завода попросили расписаться на коже. И без эксклюзивного сувенира Владимира Путина из Рязани не отпустили — подарили футболку с его портретом.
А на встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области президент пришел с уже знаменитой зеленой папкой. В ней — вопросы и жалобы от жителей региона, которые были присланы во время прямой линии в июне. Президент призвал за большими задачами не забывать о текущих делах — решать проблемы ветхого жилья, газификации сел, нехватки медикаментов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
А на встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области президент пришел с уже знаменитой зеленой папкой. В ней — вопросы и жалобы от жителей региона, которые были присланы во время прямой линии в июне. Президент призвал за большими задачами не забывать о текущих делах — решать проблемы ветхого жилья, газификации сел, нехватки медикаментов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
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