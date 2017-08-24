Летчик-космонавт переквалифицировался в яхтсмена

Сегодня в Петербурге проходит любительская бизнес-регата , участие в которой принял известный космонавт Андрей Борисенко.

В акватории Финского залива прошла уникальная любительская бизнес-регата. К участию пригласили не только покорителей галактики и морских просторов, но и тех, кто только учится ходить под парусом.



Большинство команд сформировали из непрофессиональных спортсменов. На борту одной из яхт заметили и летчика-космонавта Андрея Борисенко. Сегодня он сменил скафандр на тельняшку. И несмотря на звезду Героя России, в команде выполняет роль юнги.



Кстати, сходство между космонавтами и яхтсменами, по словам Борисенко, всё-таки есть. В их работе главное — быстрое принятие решений и острое ощущение риска.



Отметить старт гонки организаторы планировали запуском ракеты, однако свои коррективы в праздник внесла стихия. Из-за проливного дождя запуск отменили, ракету просто подарят чемпиону. Когда он сможет ее запустить, будет зависеть от петербургской погоды.