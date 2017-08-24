Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.08, 22:37
    Летчик-космонавт переквалифицировался в яхтсмена. Санкт-Петербург, Финский залив, космонавтика, регаты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛетчик-космонавт переквалифицировался в яхтсмена

    Летчик-космонавт переквалифицировался в яхтсмена

    комментировать

    Летчик-космонавт переквалифицировался в яхтсмена

    <nobr>Летчик-космонавт</nobr> переквалифицировался в яхтсмена

      Сегодня в Петербурге проходит любительская бизнес-регата, участие в которой принял известный космонавт Андрей Борисенко.

      В акватории Финского залива прошла уникальная любительская бизнес-регата. К участию пригласили не только покорителей галактики и морских просторов, но и тех, кто только учится ходить под парусом.

      Большинство команд сформировали из непрофессиональных спортсменов. На борту одной из яхт заметили и летчика-космонавта Андрея Борисенко. Сегодня он сменил скафандр на тельняшку. И несмотря на звезду Героя России, в команде выполняет роль юнги.

      Кстати, сходство между космонавтами и яхтсменами, по словам Борисенко, всё-таки есть. В их работе главное — быстрое принятие решений и острое ощущение риска.

      Отметить старт гонки организаторы планировали запуском ракеты, однако свои коррективы в праздник внесла стихия. Из-за проливного дождя запуск отменили, ракету просто подарят чемпиону. Когда он сможет ее запустить, будет зависеть от петербургской погоды.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru