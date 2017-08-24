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  • 24.08, 22:37
    «Горняцкой удачи»: Путин поздравил шахтеров с праздником. Путин, торжества и праздники, шахты и рудники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Горняцкой удачи»: Путин поздравил шахтеров с праздником

    «Горняцкой удачи»: Путин поздравил шахтеров с праздником

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    «Горняцкой удачи»: Путин поздравил шахтеров с праздником

    «Горняцкой удачи»: Путин поздравил шахтеров с праздником

      Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера.

      На торжественном вечере в Кремлёвском дворце глава государства отметил, что запасов угля в РФ хватит более чем на 500 лет, и подчеркнул, что еще многие десятилетия уголь будет оставаться в тройке базовых источников энергии нашей планеты. В связи с этим Путин отметил, что угольная промышленность сегодня «является не только одной из базовых отраслей национальной экономики, но и ее активным, стабильным инвестором».

      Также президент поблагодарил за самоотверженный труд и героическую работу шахтеров, инженеров, технологов и управленческий персонал компаний. При этом Путин особо отметил заслуги губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, «его огромный личный вклад в развитие угольной отрасли», сообщили в пресс-службе Кремля.

      Владимир Путин, президент РФ: «Горняки России — это особая каста, особая порода. Мужественные и порядочные, они верны славным шахтерским традициям и, конечно, преданы своей стране, своему народу. Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия и горняцкой удачи. С праздником!»

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