«Горняцкой удачи»: Путин поздравил шахтеров с праздником

Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера.
На торжественном вечере в Кремлёвском дворце глава государства отметил, что запасов угля в РФ хватит более чем на 500 лет, и подчеркнул, что еще многие десятилетия уголь будет оставаться в тройке базовых источников энергии нашей планеты. В связи с этим Путин отметил, что угольная промышленность сегодня «является не только одной из базовых отраслей национальной экономики, но и ее активным, стабильным инвестором».
Также президент поблагодарил за самоотверженный труд и героическую работу шахтеров, инженеров, технологов и управленческий персонал компаний. При этом Путин особо отметил заслуги губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, «его огромный личный вклад в развитие угольной отрасли», сообщили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин, президент РФ: «Горняки России — это особая каста, особая порода. Мужественные и порядочные, они верны славным шахтерским традициям и, конечно, преданы своей стране, своему народу. Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия и горняцкой удачи. С праздником!»
Также президент поблагодарил за самоотверженный труд и героическую работу шахтеров, инженеров, технологов и управленческий персонал компаний. При этом Путин особо отметил заслуги губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, «его огромный личный вклад в развитие угольной отрасли», сообщили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин, президент РФ: «Горняки России — это особая каста, особая порода. Мужественные и порядочные, они верны славным шахтерским традициям и, конечно, преданы своей стране, своему народу. Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия и горняцкой удачи. С праздником!»
Комментарии