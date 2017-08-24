Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.08, 22:38

    Протестующих в Риме мигрантов из Африки разогнали водометами

    1 комментарий
    Протестующих в Риме мигрантов из Африки разогнали водометами

    Протестующих в Риме мигрантов из Африки разогнали водометами

    Протестующих в Риме мигрантов из Африки разогнали водометами
  • Фото Reuters © 2017

    • Около 100 мигрантов из Эфиопии и Эритреи, устроивших беспорядки на площади Независимости в Риме, разогнали с помощью водометов.

    Беспорядки начались после того, как полицейские выгнали около 800 человек из пустующего здания, в которое беженцы заселились без разрешения. Выселенным мигрантам, по информации полиции, предложили другое жилье в городе. Однако беженцы отказались от предложения властей.

    Как сообщает Газета.ru, люди отказались заселяться в новое жилье из-за того, что для приготовления пищи им предлагалось использовать газовые баллоны, а в самих зданиях было много легковоспламеняющихся материалов.

    Мигранты устроили акцию протеста на площади Независимости, а когда на место прибыли полицейские, закидали их бутылками и камнями. В ответ правоохранители применили против протестующих водометы.

    Сообщается, что во время операции два человека были задержаны, еще 13 пострадали.

    Новости по теме

    Беженцы в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru