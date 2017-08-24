Протестующих в Риме мигрантов из Африки разогнали водометами

Около 100 мигрантов из Эфиопии и Эритреи, устроивших беспорядки на площади Независимости в Риме, разогнали с помощью водометов.
Беспорядки начались после того, как полицейские выгнали около 800 человек из пустующего здания, в которое беженцы заселились без разрешения. Выселенным мигрантам, по информации полиции, предложили другое жилье в городе. Однако беженцы отказались от предложения властей.
Как сообщает Газета.ru, люди отказались заселяться в новое жилье из-за того, что для приготовления пищи им предлагалось использовать газовые баллоны, а в самих зданиях было много легковоспламеняющихся материалов.
Мигранты устроили акцию протеста на площади Независимости, а когда на место прибыли полицейские, закидали их бутылками и камнями. В ответ правоохранители применили против протестующих водометы.
Сообщается, что во время операции два человека были задержаны, еще 13 пострадали.
Как сообщает Газета.ru, люди отказались заселяться в новое жилье из-за того, что для приготовления пищи им предлагалось использовать газовые баллоны, а в самих зданиях было много легковоспламеняющихся материалов.
Мигранты устроили акцию протеста на площади Независимости, а когда на место прибыли полицейские, закидали их бутылками и камнями. В ответ правоохранители применили против протестующих водометы.
Сообщается, что во время операции два человека были задержаны, еще 13 пострадали.
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