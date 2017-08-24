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  • 24.08, 22:37
    В Киеве облили краской памятник с вонзенным в карту РФ мечом. Киев, памятники, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Киеве облили краской памятник с вонзенным в карту РФ мечом

    В Киеве облили краской памятник с вонзенным в карту РФ мечом

    7 комментариев
    В Киеве облили краской памятник с вонзенным в карту РФ мечом

    В Киеве облили краской памятник с вонзенным в карту РФ мечом

    В Киеве облили краской памятник с вонзенным в карту РФ мечом

      Недавно установленный в Киев антироссийский памятник облили белой краской. Об инциденте в соцсети сообщил житель Киева Максим Романченко.

      Видеозапись с облитым краской памятником погибшим украинским силовикам, который на прошлой неделе установили в Киеве, появилась в Facebook на странице пользователя Максима Романченко. «Вот так подлецы на День независимости облили краской памятник воинам АТО», — отметил житель украинской столицы.

      Памятник был установлен 15 августа в память о бойцах ВСУ, которые погибли в боях на востоке Украины. Монумент представляет собой меч, который вонзен в карту России, а у постамента находится плита с изображением ангела-защитника с крыльями цветов украинского флага. Памятник был создан на пожертвования украинских добровольцев, участвующих в операциях против ополченцев Донбасса.

      Празднование Дня независимости в Киеве ранее было омрачено взрывом в правительственном квартале. Пострадали три человека. Следователи завели дело о покушении на убийство. Ранее в СБУ не исключали версии от хулиганства до теракта.

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