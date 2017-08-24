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  • 24.08, 22:37
    Матвиенко пришла в восторг от Новой Голландии в Петербурге. Матвиенко, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМатвиенко пришла в восторг от Новой Голландии в Петербурге

    Матвиенко пришла в восторг от Новой Голландии в Петербурге

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    Матвиенко пришла в восторг от Новой Голландии в Петербурге

    Матвиенко пришла в восторг от Новой Голландии в Петербурге

      Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко перед началом осенней сессии верхней палаты парламента решила заехать в родной город.

      Свой визит она начала с посещения острова Новая Голландия. Это символично, ведь именно бывшему губернатору Петербурга удалось перевести этот участок из Министерства обороны в городское подчинение.

      Во время экскурсии компанию Валентине Матвиенко составил Роман Абрамович. Правда, его служба безопасности попросила не снимать Роман Аркадьевича, подчеркнув тем самым, что главный герой мероприятия — глава Совета федерации. Судя по настроению Валентины Матвиенко, увиденным в Новой Голландии она осталась довольна.

      Валентина Матвиенко, председатель Совета федерации РФ: «Я знаю мнение петербуржцев, которые здесь побывали. Они все в восторге возвращаются. Новая Голландия стала культурным досуговым центром для жителей и туристов. За год здесь побывало миллион человек».

      Не исключено, что программа пребывания спикера в Петербурге визитом на остров не ограничится. Учитывая, что и Роман Абрамович, и Валентина Матвиенко любят футбол, есть шансы сегодня вечером увидеть обоих на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча «Зенит» — «Утрехт».

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