Россиянка похитила пятилетнего сына из-под опеки и вывезла из Италии

Уроженка Челябинска, проживавшая в итальянском Турине, похитила
их-под опеки собственного сына и вывезла его в Россию.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, женщина по имени Елена (ее фамилия не уточняется) похитила своего пятилетнего сына, который по решению итальянского суда находился под опекой родителей ее бывшего мужа-итальянца.
Все произошло в минувшую субботу в городке Морнаго в провинция Варезе. Лучано Бриньоли и Орнелла Майнетти, которым суд временно отдал на попечение их внука Кристиана, позволили матери провести с ребенком некоторое время накануне его дня рождения.
На встрече, которая проходила в местном McDonald’s, присутствовала и представитель соцслужбы. Однако это не помешало россиянке выкрасть ребенка. Воспитательнице она сказала, что отведет сына в туалет, сама же села в заранее заказанное такси и уехала из города.
Марко Бриньони, отец ребенка: «В воскресенье был день рождения Кристиана, ему исполнялось пять лет. И сначала я подумал, что Елена захотела отпраздновать его вместе с сыном и взяла Кристиана еще на один день, а потом вернет его назад. Но этого не случилось, больше мы не имели от них никаких известий».
Против россиянки в полиции завели дело о похищении несовершеннолетнего. Поисками Елены занялись итальянские карабинеры, которые и выяснили, что женщина вывезла сына на самолете в Россию. Где она находится сейчас — неизвестно.
Отмечается, что у россиянки также есть 11-летняя дочь от первого брака, которая пропала вместе с матерью и сводным братом.
Полицейские считают, что женщина пошла на похищение из-за назначенного на 14 сентября заседания суда Турина, который должен был рассмотреть дело о судьбе мальчика.
Все произошло в минувшую субботу в городке Морнаго в провинция Варезе. Лучано Бриньоли и Орнелла Майнетти, которым суд временно отдал на попечение их внука Кристиана, позволили матери провести с ребенком некоторое время накануне его дня рождения.
На встрече, которая проходила в местном McDonald’s, присутствовала и представитель соцслужбы. Однако это не помешало россиянке выкрасть ребенка. Воспитательнице она сказала, что отведет сына в туалет, сама же села в заранее заказанное такси и уехала из города.
Марко Бриньони, отец ребенка: «В воскресенье был день рождения Кристиана, ему исполнялось пять лет. И сначала я подумал, что Елена захотела отпраздновать его вместе с сыном и взяла Кристиана еще на один день, а потом вернет его назад. Но этого не случилось, больше мы не имели от них никаких известий».
Против россиянки в полиции завели дело о похищении несовершеннолетнего. Поисками Елены занялись итальянские карабинеры, которые и выяснили, что женщина вывезла сына на самолете в Россию. Где она находится сейчас — неизвестно.
Отмечается, что у россиянки также есть 11-летняя дочь от первого брака, которая пропала вместе с матерью и сводным братом.
Полицейские считают, что женщина пошла на похищение из-за назначенного на 14 сентября заседания суда Турина, который должен был рассмотреть дело о судьбе мальчика.
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