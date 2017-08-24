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  • 24.08, 17:43

    Учитель пожаловался в прокуратуру на новые угрозы противников «Матильды»

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    Учитель пожаловался в прокуратуру на новые угрозы противников «Матильды»

    Учитель пожаловался в прокуратуру на новые угрозы противников «Матильды»

    Режиссер Алексей Учитель обратился в прокуратуру после новых угроз о поджоге кинотеатров за показ «Матильды».

    Режиссер рассказал, что решил обратиться в надзорную инстанцию из-за того, что представители организаций «Христианское государство» и «Царский крест» принялись угрожать прокатчикам, что будут сжигать кинотеатры. По словам Учителя, противники картины активизировались после того, как «Матильда» получила прокатное удостоверение.

    При этом Учитель назвал организации «Христианское государство» и «Царский крест» антиправославными и предложил критиковать картину после ее просмотра, передает агентство «Москва».

    Также Учитель рассказал сегодня журналистам, как главный противник «Матильды» — депутат Госдумы Наталья Поклонская — рассказала деятелю ему о том, что в последние годы почти не смотрит кино, а из последних попавших в прокат фильмов видела только картину «Викинг».

    Отметим, что еще в начале года стало известно, что активисты организации «Христианское государство — Святая Русь» рассылают письма с угрозами, что «если выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди». Из-за этих угроз Учитель обратился в прокуратуру.

    смотретьРоссийским прокатчикам фильма «Матильда» угрожают поджогами кинотеатров
    Российским прокатчикам фильма «Матильда» угрожают поджогами кинотеатров
    Ведомство же пришло к выводу, что в действиях организации содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей УК «Принуждение к отказу совершения сделки под угрозой применения насилия». Материалы прокурорской проверки был направлены в следственное управление столичного УМВД.

    смотретьПоклонская отвергла предложение Учителя самой посмотреть «Матильду»
    Поклонская отвергла предложение Учителя самой посмотреть «Матильду»
    С жалобами в прокуратуру несколько раз обращалась и главная противница «Матильды» Наталья Поклонская. Депутат утверждала, что эксперты, изучившие трейлеры и сценарий фильма, в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, пришли к выводу, что образ будущего императора в ленте не может не оскорблять религиозные чувства. Однако адвокат Учителя сообщил, что эксперты не нашли оскорблений чувств верующих в «Матильде».

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