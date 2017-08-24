В Норильске пошел летний снег: видео

Лето снова удивило жителей Норильска.

Сегодня, 24 августа, в городе пошел снег.



Фотографиями и видеозаписями летнего снегопада жители города поспешили поделиться в соцсетях. При этом уточняется, что снег уже шел в Норильске 4 июля.



Отметим, что сегодня ночью в городе похолодало до 2 градусов тепла. Днем воздух прогрелся до плюс 6 градусов.