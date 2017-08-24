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  • 24.08, 17:43
    В Норильске пошел летний снег: видео. Красноярский край, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Норильске пошел летний снег: видео

    В Норильске пошел летний снег: видео

    1 комментарий
    В Норильске пошел летний снег: видео

    В Норильске пошел летний снег: видео

    В Норильске пошел летний снег: видео

      Лето снова удивило жителей Норильска.

      Сегодня, 24 августа, в городе пошел снег.

      Фотографиями и видеозаписями летнего снегопада жители города поспешили поделиться в соцсетях. При этом уточняется, что снег уже шел в Норильске 4 июля.

      Отметим, что сегодня ночью в городе похолодало до 2 градусов тепла. Днем воздух прогрелся до плюс 6 градусов.

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