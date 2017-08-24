Корреспондент НТВ совершила мотопробег в Грецию, чтобы помочь мужу победить болезнь

Пользователи Сети обсуждают чрезвычайный поступок корреспондента НТВ Ангелины Машкиной. Вместе с мужем, который борется со страшным недугом, она совершила мотопутешествие в Грецию и доказала: бороться — значит победить.

Недавно у супруга корреспондента НТВ Ангелины Машкиной врачи диагностировали опухоль спинного мозга. Провели несколько сложных операций и назначили реабилитацию.



Но, видимо, профессия так закалила характер корреспондента, что она протянула мужу мотоциклетный шлем. Второй надела сама и скомандовала: едем! Они преодолели четыре с половиной тысячи километров — добрались до Греции и доказали, что не останавливаться — значит продолжать жить.



Эта поездка вышла экстремальной во всех отношениях. И не только потому, что хватило смелости на мотоцикле махнуть на 4,5 тысячи километров из Башкирии в Грецию. Есть в этой истории еще одно обстоятельство, заслуживающее внимания. Путешествие стало своего рода реабилитацией после двух сложнейших операций по удалению опухоли спинного мозга, которые перенес супруг репортера НТВ.



Ангелина Машкина, корреспондент НТВ: «Эта поездка была нашей мотивацией. Витя тяжело восстанавливался после болезни, и нам нужно было придать всему новый смысл. Узнав о диагнозе, мы, конечно, были в шоке. Но затем решили, что обязательно победим болезнь. А отпразднуем победу таким вот грандиозным путешествием».



Из Уфы в Москву, затем Белоруссия, Польша, Словакия. В сутки проезжали километров по 800. Могли и больше, конечно, но трасса не знакомая, а потому нужно было быть максимально внимательными.



Виктор Синикиди: «Это настоящее удовольствие и ощущение свободы. Когда смотришь по сторонам и видишь такую красоту, не думаешь ни о какой усталости. Ты настолько воодушевлен, что кажется готов добраться до края земли».



Невероятные по красоте пейзажи: горы, замысловатые спуски по серпантину. Видео с разных ракурсов и даже с высоты птичьего полета. Ну и конечно, даже в отпуске для репортера было важно работать в кадре. Чтобы не допустить брака в эфире, после, конечно же, проверяли. А во время остановок, чтобы было чем дополнить рассказ, брали интервью у местных. И вот, проведя пять дней в дороге, супруги увидели море. Осталось только успеть на паром.



Ангелина Машкина, корреспондент НТВ: «Нам, конечно же, не терпелось поскорее добраться до финальной точки нашего маршрута. И знаете, что я вам скажу, это стоило того. Пусть, конечно, и было непросто, но мы получили уйму отличных впечатлений и запомним на всю жизнь эту поездку».



После, правда, пришлось добираться обратно, и тоже на мотоцикле. Но этот путь был уже не таким трудным, ведь дорога домой всегда кажется короче. Впрочем, на этом история путешественников Виктора и Ангелины не заканчивается. Впереди новые цели и маршруты, составлением которым они уже занимаются.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.