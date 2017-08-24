Пенсионер из Саратова оказался в плену в израильской клинике

Житель Саратова Сергей Иванов уже несколько дней находится в палате интенсивной терапии. Вопреки прогнозам врачей, впавший в кому турист из России, пришел в себя. Но радоваться этому родные не могут. Пенсионер перестал говорить и узнавать их.
В Израиль мужчина приехал вместе с женой, дочерью и полуторагодовалой внучкой. Специалисты обещали подарить малышке новый взгляд на мир — у Леры врожденный вывих хрусталика. Дедушка нашел для нее почти 2 миллиона рублей, договорился с клиникой. А когда внучку увезли в госпиталь, тоже попал на операционный стол с ишемическим инсультом.
Так резко здоровье подкосили душевные переживания, уверена дочь Сергея Иванова Юлия. Ведь когда необходимая сумма для спасения внучки была собрана, операция вдруг подорожала еще на полмиллиона. Он нашел и эти деньги. Но сердце, видимо, не выдержало.
Сразу после экстренной операции врачи сообщили: пациент впал в кому. Возможно, случай признали бы страховым, и все расходы на содержание в клинике и поддерживающую терапию оплатила бы фирма. Но страховку пенсионер не оформил. Не думал, что за несколько дней в чужой стране что-то произойдет. Теперь он, по сути, стал заложником. Цена возвращения домой — 88 тысяч долларов. Такую баснословную сумму требуют за проведенную операцию и дополнительные услуги.
Юля уже обратилась к российским дипломатам с просьбой о помощи. Она не понимает, как самой собрать почти 6 миллионов рублей. Она не может даже вернуться в Саратов, чтобы, например, продать машину и взять кредит. Дочка после замены хрусталика еще очень слаба, и долгий перелет может только навредить.
Так резко здоровье подкосили душевные переживания, уверена дочь Сергея Иванова Юлия. Ведь когда необходимая сумма для спасения внучки была собрана, операция вдруг подорожала еще на полмиллиона. Он нашел и эти деньги. Но сердце, видимо, не выдержало.
Сразу после экстренной операции врачи сообщили: пациент впал в кому. Возможно, случай признали бы страховым, и все расходы на содержание в клинике и поддерживающую терапию оплатила бы фирма. Но страховку пенсионер не оформил. Не думал, что за несколько дней в чужой стране что-то произойдет. Теперь он, по сути, стал заложником. Цена возвращения домой — 88 тысяч долларов. Такую баснословную сумму требуют за проведенную операцию и дополнительные услуги.
Юля уже обратилась к российским дипломатам с просьбой о помощи. Она не понимает, как самой собрать почти 6 миллионов рублей. Она не может даже вернуться в Саратов, чтобы, например, продать машину и взять кредит. Дочка после замены хрусталика еще очень слаба, и долгий перелет может только навредить.
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