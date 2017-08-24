Пенсионер из Саратова оказался в плену в израильской клинике

Житель Саратова Сергей Иванов уже несколько дней находится в палате интенсивной терапии. Вопреки прогнозам врачей, впавший в кому турист из России, пришел в себя. Но радоваться этому родные не могут. Пенсионер перестал говорить и узнавать их.

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Саратов

В Израиль мужчина приехал вместе с женой, дочерью и полуторагодовалой внучкой. Специалисты обещали подарить малышке новый взгляд на мир — у Леры врожденный вывих хрусталика. Дедушка нашел для нее почти 2 миллиона рублей, договорился с клиникой. А когда внучку увезли в госпиталь, тоже попал на операционный стол с ишемическим инсультом.



Так резко здоровье подкосили душевные переживания, уверена дочь Сергея Иванова Юлия. Ведь когда необходимая сумма для спасения внучки была собрана, операция вдруг подорожала еще на полмиллиона. Он нашел и эти деньги. Но сердце, видимо, не выдержало.



Сразу после экстренной операции врачи сообщили: пациент впал в кому. Возможно, случай признали бы страховым, и все расходы на содержание в клинике и поддерживающую терапию оплатила бы фирма. Но страховку пенсионер не оформил. Не думал, что за несколько дней в чужой стране что-то произойдет. Теперь он, по сути, стал заложником. Цена возвращения домой — 88 тысяч долларов. Такую баснословную сумму требуют за проведенную операцию и дополнительные услуги.



Юля уже обратилась к российским дипломатам с просьбой о помощи. Она не понимает, как самой собрать почти 6 миллионов рублей. Она не может даже вернуться в Саратов, чтобы, например, продать машину и взять кредит. Дочка после замены хрусталика еще очень слаба, и долгий перелет может только навредить.