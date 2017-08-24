В писательском поселке в Новой Москве нашли застреленного мужчину

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины, тело которого с огнестрельным ранением нашли в Новой Москве.

Как рассказала помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, тело погибшего нашли ночью 24 августа в одном из домов в дачном кооперативе «Советский писатель» в Первомайском поселении в ТиНАО. По предварительной версии, мужчина скончался от полученного ранения. С места происшествия изъято огнестрельное оружие.



Сейчас сыщики выясняют обстоятельства случившегося и опрашивают супругу покойного. Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. По итогам проверки примут процессуальное решение.



