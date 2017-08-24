Пьяная москвичка насмерть забила знакомого бутылкой

На севере Москвы женщина во время пьяной ссоры насмерть забила своего знакомого стеклянной бутылкой. Следствие ходатайствует об ее аресте.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 августа в квартире одного из жилых домов на Зеленоградской улице. По данным следствия, компания из четырех человек распивала спиртные напитки, и какой-то момент собутыльники начали выяснять отношения друг с другом. Возникла ссора, в ходе которой 32-летняя женщина дважды ударила бутылкой по голове 37-летнего мужчину.



После этого пострадавший вышел из квартиры и через некоторое время скончался от ран на лестничной площадке в этом же подъезде.



Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, на допросе обвиняемая полностью признала свою вину. Сейчас следствие ходатайствует о заключении ее под стражу. Расследование дела продолжается.

