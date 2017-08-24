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  • 24.08, 17:43

    Пьяная москвичка насмерть забила знакомого бутылкой

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    Пьяная москвичка насмерть забила знакомого бутылкой

    Пьяная москвичка насмерть забила знакомого бутылкой

    На севере Москвы женщина во время пьяной ссоры насмерть забила своего знакомого стеклянной бутылкой. Следствие ходатайствует об ее аресте.

    Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 августа в квартире одного из жилых домов на Зеленоградской улице. По данным следствия, компания из четырех человек распивала спиртные напитки, и какой-то момент собутыльники начали выяснять отношения друг с другом. Возникла ссора, в ходе которой 32-летняя женщина дважды ударила бутылкой по голове 37-летнего мужчину.

    После этого пострадавший вышел из квартиры и через некоторое время скончался от ран на лестничной площадке в этом же подъезде.

    Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, на допросе обвиняемая полностью признала свою вину. Сейчас следствие ходатайствует о заключении ее под стражу. Расследование дела продолжается.

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