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  • 24.08, 17:44

    Лидер группы «Ноль» отменил гастроли в России, опасаясь покидать США

    9 комментариев
    • Фото РИА Новости, Валерий Мельников
    Лидер группы «Ноль» отменил гастроли в России, опасаясь покидать США

    Лидер группы «Ноль» отменил гастроли в России, опасаясь покидать США

    Лидер группы «Ноль» отменил гастроли в России, опасаясь покидать США
  • Фото РИА Новости, Валерий Мельников

    • Покинувший Россию после запрета «Свидетелей Иеговы» музыкант Фёдор Чистяков отменил концерты после новостей вокруг выдачи американских виз россиянам.

    Основатель и лидер группы «Ноль» Фёдор Чистяков назвал Россию «зоной бедствия» и отменил предстоящий гастрольный тур. Об этом артист сообщил на своем сайте. «Я не поеду в Россию. Сейчас я не поеду туда. Концертов не будет», — написал Чистяков.

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    Он объяснил, что после сокращения деятельности американского консульства в России он опасается не получить право на обратный въезд в США.

    Фёдор Чистяков, лидер группы «Ноль»: «Эта новость сама по себе поставила на уши. Два дня прошли в поисках альтернативного решения. Потому что застревать в зоне бедствия надолго — перспектива так себе. Рассматривались варианты поездки в Мексику, или в Германию, чтобы сделать визу там. Нет нужды говорить, что это является значительным усложнением и удорожанием гастрольной поездки».

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    Напомним, что в июле лидер группы «Ноль» во время концертного тура по США объявил об эмиграции из-за запрета в России организации «Свидетели Иеговы», членом которой он является.

    На этой неделе США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства.

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