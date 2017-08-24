Глава Крыма пообещал устроить кадровую чистку к сентябрю

Глава Крыма Сергей Аксенов в отпуске путешествовал по полуострову и остался недоволен инфраструктурой.
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал кадровые изменения в администрации полуострова к 1 сентября. Такое решение Аксенов принял после отпуска, за время которого он объехал почти весь полуостров. Аксенов рассказал, что ездил по Крыму самостоятельно, вооружившись фотоаппаратом.
В ходе поездки Аксенов заметил ряд проблем. Так, главу республики возмутило отсутствие регулярной работы по очистке Симферополя и Бахчисарая от мусора. Аксенов также раскритиковал работу нескольких поликлиник и многофункциональных центров и нежелание администрации бороться со стихийной торговлей. В Бахчисарайском районе главе республики пришлось подвозить женщину с детьми на своем автомобиле, так как выяснилось, что в районе не ходят автобусы.
Аксенов добавил, что за все время поездки ему не встретилось ничего, что могло бы произвести положительное впечатление, передает РИА Новости.
Сергей Аксенов, глава Крыма: «Я обещаю, что до 1 сентября я сделаю организационные выводы. Это касается всех, кто не хочет работать (не только муниципалитетов). На каждой территории и в каждом министерстве должны быть руководители, которые болеют за дело. Выводы буду делать сам, приезжать в администрацию с конкретными материалами».
В ходе поездки Аксенов заметил ряд проблем. Так, главу республики возмутило отсутствие регулярной работы по очистке Симферополя и Бахчисарая от мусора. Аксенов также раскритиковал работу нескольких поликлиник и многофункциональных центров и нежелание администрации бороться со стихийной торговлей. В Бахчисарайском районе главе республики пришлось подвозить женщину с детьми на своем автомобиле, так как выяснилось, что в районе не ходят автобусы.
Аксенов добавил, что за все время поездки ему не встретилось ничего, что могло бы произвести положительное впечатление, передает РИА Новости.
Сергей Аксенов, глава Крыма: «Я обещаю, что до 1 сентября я сделаю организационные выводы. Это касается всех, кто не хочет работать (не только муниципалитетов). На каждой территории и в каждом министерстве должны быть руководители, которые болеют за дело. Выводы буду делать сам, приезжать в администрацию с конкретными материалами».
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