Сын Порошенко выиграл стажировку в Сингапуре за счет украинского бюджета

Сын президента Украины Алексей Порошенко стал первым украинским политиком, прошедшим обучение в Сингапуре.
Сын президента Украины Петра Порошенко Алексей прошел стажировку в сфере госуправления в Сингапуре. Обучение оплачивалось из бюджета Украины, выбор стажера проходил на основе конкурса.
Как отмечается на сайте фракции «Блок Петра Порошенко», Алексей Порошенко стал первым из украинских политиков, попавших на эту стажировку. Цель его поездки, как отмечается в сообщении, состояла в «активизации двустороннего межпарламентского диалога и взаимодействия на международной арене». Также в ходе встреч с сингапурскими политиками Порошенко-младший «высказывал сингапурским коллегам благодарность за принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Украины».
Алексей Порошенко — народный депутат фракции своего отца, глава группы по межпарламентским связям.
Как отмечается на сайте фракции «Блок Петра Порошенко», Алексей Порошенко стал первым из украинских политиков, попавших на эту стажировку. Цель его поездки, как отмечается в сообщении, состояла в «активизации двустороннего межпарламентского диалога и взаимодействия на международной арене». Также в ходе встреч с сингапурскими политиками Порошенко-младший «высказывал сингапурским коллегам благодарность за принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Украины».
Алексей Порошенко — народный депутат фракции своего отца, глава группы по межпарламентским связям.
Комментарии