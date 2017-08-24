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  • 24.08, 11:56

    В Одессе вандалы разбили памятник маршалу Жукову

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    В Одессе вандалы разбили памятник маршалу Жукову

    В Одессе вандалы разбили памятник маршалу Жукову

    В Одессе вандалы разбили памятник маршалу Жукову

    Неизвестные вандалы демонтировали бюст Георгия Жукова в Одессе.

    Гипсовый бюст, установленный на углу проспекта Небесной сотни и Глушко, сняли с постамента. После этого памятник отвезли на Строгановский мост и подвесили над Деволановским спуском.

    Как заявил активист запрещенного «Правого сектора» Сергей Стерненко, так образом «неизвестные патриоты» решили отметить День независимости Украины.

    Невідомі патріоти в Одесі файно відсвяткували День Незалежності.

    Деталі згодом.

    Зі святом!

    Опубликовано Sergiy Sternenko 23 августа 2017 г.


    Как отмечает «Думская.net», поврежденный памятник Жукову уже подвергался нападениям. Так, в ноябре 2014 года вандалы похитили бюст, после чего пришлось изготавливать новый памятник.

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