В Одессе вандалы разбили памятник маршалу Жукову

Неизвестные вандалы демонтировали бюст Георгия Жукова в Одессе.
Гипсовый бюст, установленный на углу проспекта Небесной сотни и Глушко, сняли с постамента. После этого памятник отвезли на Строгановский мост и подвесили над Деволановским спуском.
Как заявил активист запрещенного «Правого сектора» Сергей Стерненко, так образом «неизвестные патриоты» решили отметить День независимости Украины.
Как отмечает «Думская.net», поврежденный памятник Жукову уже подвергался нападениям. Так, в ноябре 2014 года вандалы похитили бюст, после чего пришлось изготавливать новый памятник.
Как заявил активист запрещенного «Правого сектора» Сергей Стерненко, так образом «неизвестные патриоты» решили отметить День независимости Украины.
Невідомі патріоти в Одесі файно відсвяткували День Незалежності.Опубликовано Sergiy Sternenko 23 августа 2017 г.
Деталі згодом.
Зі святом!
Как отмечает «Думская.net», поврежденный памятник Жукову уже подвергался нападениям. Так, в ноябре 2014 года вандалы похитили бюст, после чего пришлось изготавливать новый памятник.
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