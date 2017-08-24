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  • 24.08, 11:55
    В Москве прошел предпремьерный показ киноэпопеи «Гоголь. Начало». Гоголь, кино, Москва, премьера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве прошел предпремьерный показ киноэпопеи «Гоголь. Начало»

    В Москве прошел предпремьерный показ киноэпопеи «Гоголь. Начало»

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    В Москве прошел предпремьерный показ киноэпопеи «Гоголь. Начало»

    В Москве прошел предпремьерный показ киноэпопеи «Гоголь. Начало»

    В Москве прошел предпремьерный показ киноэпопеи «Гоголь. Начало»

      В столице состоялся предпремьерный показ первой части мистической киноэпопеи о Николае Гоголе. В нее войдут четыре полнометражных фильма.

      По сюжету, молодой писатель работает помощником следователя и едет на хутор близ Диканьки расследовать загадочные убийства. Мрачное приключение перерастает в настоящий триллер с участием вурдалаков, русалок, ведьм и прочей нечисти. Корреспондент НТВ Алина Репина взглянула на новою интерпретацию классики.

      На премьеру Гоголя актеры прибывали в каретах, и это логично: авторы фильма попробовали создать целостную киновселенную, живущую по своим законам. Это не экранизация чего-то конкретного — будь то «Вий», или «Вечера на хуторе». Это фантазия на тему что было бы, если Гоголь встретился со своими героями. У классика русской литературы и в реальности биография как триллер: чего только стоит история с якобы пропавшей из гроба головой. В экранной версии у классика не менее мрачные приключения.

      Таким ли мы знали Гоголя? По сценарию он молод, целуется с девушками, сражается с вурдалаками и держит в руках окровавленное перо. В кино Николай Васильевич — не только начинающий писатель, но и помощник следователя. В общем, Гоголь тут не «признанный классик» из школьного учебника, а этакий нервный мистик вроде Джонни Деппа из «Сонной лощины». Вместе с начальником (его играет Олег Меньшиков) они приезжают в Диканьку расследовать загадочные убийства девушек. Но в дело, разумеется, тут же вмешиваются сверхъестественные силы.

      Похож ли экранный классик на реального? Мертвенно бледного брюнета Николая Васильевича играет загорелый шатен Александр Петров. Звезда недавнего блокбастера «Притяжение», которое теперь, похоже, притягивает к нему другие большие роли. Не пугала ли фактура? Многие помнят историю с Натальей Варлей, которая еще в советском фильме «Вий» сыграла Панночку и потом об этом жалела: говорила, что злополучная роль лишила ее здоровья и карьеры. Но Александр Петров в мистику не верит. Подробнее — в репортаже НТВ.

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