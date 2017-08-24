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  • 24.08, 11:56
    Причиной крупных пожаров под Волгоградом стали поджоги. Волгоград, Волгоградская область, пожары, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПричиной крупных пожаров под Волгоградом стали поджоги

    Причиной крупных пожаров под Волгоградом стали поджоги

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    Причиной крупных пожаров под Волгоградом стали поджоги

    Причиной крупных пожаров под Волгоградом стали поджоги

    Причиной крупных пожаров под Волгоградом стали поджоги

      О том, что следователи ищут поджигателя дач в Волгоградской области, сообщил губернатор региона.

      Огонь бушевал в нескольких дачных поселках и уничтожил больше сотни домов. Спасатели эвакуировали воспитанников трех детских лагерей. Их разместили в соседних школах и обеспечили горячим питанием. В области действует режим чрезвычайной ситуации. Борьбу с огнем осложняет ураганный ветер. С места событий — репортаж корреспондента НТВ Михаила Чернова.

      Минувшая ночь для дачников выдалась по настоящему жаркой. Вокруг города Волжский участки горели сразу в нескольких садовых товариществах. Перекидываясь с линии на линию, огонь превратил в пепелище и сараи, и крепкие дачные домики. Такого здесь не припомнят даже старожилы. Когда пламя наступало всем фронтом, не на шутку перепугались все. Особенно те, кто на дачах живет круглогодично. Из-за брошенных и заросших сухой травой участков, опасность грозила со всех сторон.

      Галина Турова: «Вот здесь брошенная дача, мы ее заливали. Поворачиваю голову, а у соседа горит крыша. Чужое спасали, свое не смогли».

      В эти дни дачные баки здесь — на вес золота. Многие владельцы участков бросали все и спешно приезжали проливать свою территорию. Только благодаря этому деревья и строения удавалось спасти.

      Ирина Ващенко: «Мне соседка позвонила, они здесь живут круглый год. И быстрее примчались. И ведрами тушили, пока дождались пожарных. Пожарные проехать не могут».

      Дачный массив горит уже вторые сутки. Огонь пришел со стороны соседнего поля. Уже выгорели десятки участков. Сейчас на борьбу с пожаром бросили бойцов соседней инженерной части. Их боевая задача — остановить фронт огня. Сейчас солдаты практически в круглосуточном режиме засыпают пепелища землей и валят тлеющие деревья. Кроме инженерных войск с пожарами бьется и волгоградская полиция. Так в дачных массивах вокруг того же Волжского полицейские на служебных машинах организовали эвакуацию дачников, оказавшихся в кольце огня. Подробнее — в репортаже НТВ.

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