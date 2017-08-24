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  • 24.08, 11:55

    В Бразилии затонуло судно с десятками пассажиров на борту

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    В Бразилии затонуло судно с десятками пассажиров на борту

    В Бразилии затонуло судно с десятками пассажиров на борту

    Пассажирское судно, на борту которого находились порядка 70 человек, затонуло в бразильском штате Пара.

    Судно с пассажирами потерпело кораблекрушение на реке Шингу на севере Бразилии. По данным «Интерфакса», во время ЧП на борту было около 70 пассажиров, спасены всего 19.

    Из воды подняты тела десяти человек, остальные пассажиры в настоящий момент числятся пропавшими без вести.

    Причина кораблекрушения пока неизвестна.

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