В Турции автобус с пассажирами врезался в мост: пятеро погибших

Пассажирский автобус на скорости врезался в мостовую опору в Турции, погибли по меньшей мере пять человек.
По данным телеканал «Хабертюрк», ДТП произошло на участке трассы Анкара — Эскишехир. В результате аварии люди оказались заблокированными внутри автобуса.
СМИ сообщают о большом количестве раненных. На месте работают спасатели и несколько бригад скорой помощи.
По предварительным данным, погибших — пятеро, передает ТАСС.
СМИ сообщают о большом количестве раненных. На месте работают спасатели и несколько бригад скорой помощи.
По предварительным данным, погибших — пятеро, передает ТАСС.
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