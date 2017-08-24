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  • 24.08, 11:56

    В Турции автобус с пассажирами врезался в мост: пятеро погибших

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    В Турции автобус с пассажирами врезался в мост: пятеро погибших

    В Турции автобус с пассажирами врезался в мост: пятеро погибших

    В Турции автобус с пассажирами врезался в мост: пятеро погибших

    Пассажирский автобус на скорости врезался в мостовую опору в Турции, погибли по меньшей мере пять человек.

    По данным телеканал «Хабертюрк», ДТП произошло на участке трассы Анкара — Эскишехир. В результате аварии люди оказались заблокированными внутри автобуса.

    СМИ сообщают о большом количестве раненных. На месте работают спасатели и несколько бригад скорой помощи.

    По предварительным данным, погибших — пятеро, передает ТАСС.

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