Автомобиль протаранил толпу людей в американском Миссури

Неизвестный на автомобиле совершил наезд на митингующих против действий полиции в американском городе
Сент-Луис (штат Миссури).
Неизвестный протаранил толпу людей, собравшихся на акцию памяти в честь местного жителя Киви Херринге. Накануне молодой человек был убит полицейскими за вооруженное сопротивление: он отказался выполнить приказ бросить нож, которым ранил соседа и сотрудника правоохранительных органов.
В результате наезда пострадали несколько человек, они получили ушибы и ссадины. Госпитализация никому не потребовалась.
Напомним, еще один инцидент во время протестных акций произошел 12 августа в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). Тогда ожесточенные столкновения разгорелись между ультраправыми и их противниками — после того, как местные власти решили демонтировать памятник предводителю южан генералу Роберту Ли. 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу демонстрантов. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.
В результате наезда пострадали несколько человек, они получили ушибы и ссадины. Госпитализация никому не потребовалась.
Напомним, еще один инцидент во время протестных акций произошел 12 августа в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). Тогда ожесточенные столкновения разгорелись между ультраправыми и их противниками — после того, как местные власти решили демонтировать памятник предводителю южан генералу Роберту Ли. 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу демонстрантов. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.
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