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  • 24.08, 11:55

    Автомобиль протаранил толпу людей в американском Миссури

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    • Фото: @PDPJ /twitter.com
    Автомобиль протаранил толпу людей в американском Миссури

    Автомобиль протаранил толпу людей в американском Миссури

    Автомобиль протаранил толпу людей в американском Миссури
  • Фото: @PDPJ /twitter.com

    • Неизвестный на автомобиле совершил наезд на митингующих против действий полиции в американском городе Сент-Луис (штат Миссури).

    Неизвестный протаранил толпу людей, собравшихся на акцию памяти в честь местного жителя Киви Херринге. Накануне молодой человек был убит полицейскими за вооруженное сопротивление: он отказался выполнить приказ бросить нож, которым ранил соседа и сотрудника правоохранительных органов.

    В результате наезда пострадали несколько человек, они получили ушибы и ссадины. Госпитализация никому не потребовалась.

    смотретьЖители Шарлоттсвилля загнали организатора митинга в клумбу
    Жители Шарлоттсвилля загнали организатора митинга в клумбу
    Напомним, еще один инцидент во время протестных акций произошел 12 августа в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). Тогда ожесточенные столкновения разгорелись между ультраправыми и их противниками — после того, как местные власти решили демонтировать памятник предводителю южан генералу Роберту Ли. 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу демонстрантов. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

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