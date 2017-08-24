Экс-посол Кисляк дал прогноз будущему российско-американских отношений

Бывший посол России в США Сергей Кисляк завершивший в июле свою миссию, в комментарии для CNN сделал свой прогноз по поводу будущего двусторонних отношений на фоне санкционного обострения.
Сергей Кисляк, бывший посол РФ в США: «Я думаю, они будут трудными. И не из-за нас, а из-за динамики американский политики. Антироссийские законы не помогают российско-американским отношениям».
Кисляк добавил, что санкции — всего лишь инструмент. Корень проблем — в общем настрое американских элит против России, хотя нормализация отношений нужна обеим странам.
В последнее время кривая двусторонних отношений, державшаяся на нейтральной отметке, резко пошла вниз. Посольство США в Москве временно прекратило выдавать россиянам виз и совсем отказалось от выдачи виз в консульствах Владивостока, Екатеринбурга и Петербурга. Резкого сокращения персонала миссии до этого потребовал МИД, но в ответ Вашингтон вообще предложил российским гражданам ехать за визами в другие страны, например, в американское посольство в Латвии. Затем госсекретарь США Тиллерсон обвинил Россию в продаже оружия движению «Талибан» в Афганистане. Никаких доказательств он не привел, и для Москвы это опять сигнал недружественный. И вот теперь еще новые санкции, связанные с корейской проблемой.
Кисляк добавил, что санкции — всего лишь инструмент. Корень проблем — в общем настрое американских элит против России, хотя нормализация отношений нужна обеим странам.
В последнее время кривая двусторонних отношений, державшаяся на нейтральной отметке, резко пошла вниз. Посольство США в Москве временно прекратило выдавать россиянам виз и совсем отказалось от выдачи виз в консульствах Владивостока, Екатеринбурга и Петербурга. Резкого сокращения персонала миссии до этого потребовал МИД, но в ответ Вашингтон вообще предложил российским гражданам ехать за визами в другие страны, например, в американское посольство в Латвии. Затем госсекретарь США Тиллерсон обвинил Россию в продаже оружия движению «Талибан» в Афганистане. Никаких доказательств он не привел, и для Москвы это опять сигнал недружественный. И вот теперь еще новые санкции, связанные с корейской проблемой.
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