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  • 24.08, 05:03
    Экс-посол Кисляк дал прогноз будущему российско-американских отношений. МИД РФ, США, Северная Корея, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкс-посол Кисляк дал прогноз будущему российско-американских отношений

    Экс-посол Кисляк дал прогноз будущему российско-американских отношений

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    <nobr>Экс-посол</nobr> Кисляк дал прогноз будущему <nobr>российско-американских</nobr> отношений

    Экс-посол Кисляк дал прогноз будущему российско-американских отношений

    <nobr>Экс-посол</nobr> Кисляк дал прогноз будущему <nobr>российско-американских</nobr> отношений

      Бывший посол России в США Сергей Кисляк завершивший в июле свою миссию, в комментарии для CNN сделал свой прогноз по поводу будущего двусторонних отношений на фоне санкционного обострения.

      Сергей Кисляк, бывший посол РФ в США: «Я думаю, они будут трудными. И не из-за нас, а из-за динамики американский политики. Антироссийские законы не помогают российско-американским отношениям».

      Кисляк добавил, что санкции — всего лишь инструмент. Корень проблем — в общем настрое американских элит против России, хотя нормализация отношений нужна обеим странам.

      В последнее время кривая двусторонних отношений, державшаяся на нейтральной отметке, резко пошла вниз. Посольство США в Москве временно прекратило выдавать россиянам виз и совсем отказалось от выдачи виз в консульствах Владивостока, Екатеринбурга и Петербурга. Резкого сокращения персонала миссии до этого потребовал МИД, но в ответ Вашингтон вообще предложил российским гражданам ехать за визами в другие страны, например, в американское посольство в Латвии. Затем госсекретарь США Тиллерсон обвинил Россию в продаже оружия движению «Талибан» в Афганистане. Никаких доказательств он не привел, и для Москвы это опять сигнал недружественный. И вот теперь еще новые санкции, связанные с корейской проблемой.

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