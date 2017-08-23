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  • 24.08, 05:03
    Полиция отмела криминальные версии смерти посла РФ в Судане. Судан, дипломатия, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция отмела криминальные версии смерти посла РФ в Судане

    Полиция отмела криминальные версии смерти посла РФ в Судане

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    Полиция отмела криминальные версии смерти посла РФ в Судане

    Полиция отмела криминальные версии смерти посла РФ в Судане

    Полиция отмела криминальные версии смерти посла РФ в Судане

      Полиция исключает версию покушения на посла РФ в Судане Миргаяса Ширинского, найденного мертвым в посольской резиденции в Хартуме.

      Представитель полиции сообщил, что версия умышленного убийства не рассматривается. По предварительным данным, Ширинский скончался, когда плавал в бассейне, передает РИА Новости.

      Миргаяс Ширинский скончался на 63-м году жизни.

      В 2006–2013 годах Ширинский был послом в Руанде, в конце 2013 года назначен послом в Судане. В ноябре 2010 года Ширинскому был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

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