Полиция отмела криминальные версии смерти посла РФ в Судане

Полиция исключает версию покушения на посла РФ в Судане Миргаяса Ширинского, найденного мертвым в посольской резиденции в Хартуме.
Представитель полиции сообщил, что версия умышленного убийства не рассматривается. По предварительным данным, Ширинский скончался, когда плавал в бассейне, передает РИА Новости.
Миргаяс Ширинский скончался на 63-м году жизни.
В 2006–2013 годах Ширинский был послом в Руанде, в конце 2013 года назначен послом в Судане. В ноябре 2010 года Ширинскому был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.
Миргаяс Ширинский скончался на 63-м году жизни.
В 2006–2013 годах Ширинский был послом в Руанде, в конце 2013 года назначен послом в Судане. В ноябре 2010 года Ширинскому был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.
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