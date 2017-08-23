ЦСКА выиграл у «Янг Бойз» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

ПОБЕДА! #ЦСКА обыграл Янг Бойз со счётом 2:0 и в пятый раз подряд вышел в группу Лиги чемпионов! Завтра жеребьевка! #ЦСКАвЛиге pic.twitter.com/OemvJ8gr9G — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 августа 2017 г.

Матч на стадионе ЦСКА завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Победу армейцам принесли Георгий Щенников (45-я минута) и Алан Дзагоев (64).Первая встреча также завершилась победой московского клуба — 1:0.ЦСКА попадет в четвертую корзину при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов, которая пройдет 24 августа в Монако.