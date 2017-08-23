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  • 24.08, 05:03

    ЦСКА выиграл у «Янг Бойз» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

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    • Фото РИА Новости, Александр Вильф
    ЦСКА выиграл у «Янг Бойз» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

    ЦСКА выиграл у «Янг Бойз» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

    ЦСКА выиграл у «Янг Бойз» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
  • Фото РИА Новости, Александр Вильф

    • Московский ЦСКА выиграл у «Янг Бойз» из Швейцарии ответный матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира.

    Матч на стадионе ЦСКА завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Победу армейцам принесли Георгий Щенников (45-я минута) и Алан Дзагоев (64).

    Первая встреча также завершилась победой московского клуба — 1:0.


    ЦСКА попадет в четвертую корзину при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов, которая пройдет 24 августа в Монако.

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