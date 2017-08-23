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  • 24.08, 05:03

    Водитель автобуса получил ранение в дорожном конфликте в Москве

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    Водитель автобуса получил ранение в дорожном конфликте в Москве

    Водитель автобуса получил ранение в дорожном конфликте в Москве

    Столичная полиция ищет участника дорожного конфликта, обстрелявшего водителя автобуса на Волоколамском шоссе.

    Дорожный конфликт произошел в районе дома 142 по Волоколамскому шоссе. По предварительным данным, водитель Opel несколько раз выстрелил в водителя автобуса из травматического оружия, а затем скрылся.

    Водитель автобуса с ранениями доставлен в больницу.

    Полиция ищет злоумышленника, обстоятельства инцидента выясняются, передает ТАСС.

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