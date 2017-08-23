Водитель автобуса получил ранение в дорожном конфликте в Москве

Столичная полиция ищет участника дорожного конфликта, обстрелявшего водителя автобуса на Волоколамском шоссе.
Дорожный конфликт произошел в районе дома 142 по Волоколамскому шоссе. По предварительным данным, водитель Opel несколько раз выстрелил в водителя автобуса из травматического оружия, а затем скрылся.
Водитель автобуса с ранениями доставлен в больницу.
Полиция ищет злоумышленника, обстоятельства инцидента выясняются, передает ТАСС.
Водитель автобуса с ранениями доставлен в больницу.
Полиция ищет злоумышленника, обстоятельства инцидента выясняются, передает ТАСС.
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