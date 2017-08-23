Петербургского кинолога отправили к психиатрам после конфликта с полицейским начальством

В Петербурге разгорается скандал вокруг капитана полиции Оксаны Семыкиной. Опытный кинолог, за плечами которой 15 лет безупречной службы, в августе этого года оказалась в больнице имени Кащенко. По словам родственников, ее принудительно поместили в клинику, из-за того что Оксана пошла против системы и своего руководства.

С большой долей вероятности можно говорить, что в Петербурге успешная карьера капитана полиции Оксаны Семыкиной завершена. Сейчас она находится в одной из психиатрических лечебниц, где проходит независимую экспертизу. Предыдущее медучреждение вынесло диагноз — «Острое психическое расстройство с симптомами шизофрении».



Внезапная госпитализация стала результатом визита офицера-кинолога к начальству с целью выяснить, почему у сотрудников так много сверхурочной и неоплачиваемой работы. Судя по записи, разговор длился почти три часа.



Со слов Оксаны, начальник центра подготовки кинологов, видимо, счел разговор чересчур эмоциональным и вызвал бригаду психиатров.



Михаил Попов, адвокат Оксаны Семыкиной: «Ей сделали несколько уколов. И, как она нам рассказал, она проспала до воскресенья. Если ее поместили в клиники 4 августа, то в воскресенье 6-го она только пришла в себя. А диагноз ей поставили 5 августа. У нас и возникает вопрос, как с ней мог общаться врач-психиатр, если наша подзащитная поясняет, что всё это время она спала».



Помещение в психиатрическую клинику как эпизод из советского прошлого, когда власть таким образом боролась с инакомыслящими. Оксана Семыкина, наоборот, для начальства была своего рода витриной. Специалист высшего класса, она постоянно принимала участие в профессиональных соревнованиях, часто побеждала.



За 15 лет карьеры прошла не одно медицинское профобследование и ее психическое состояние ни разу не вызвало сомнений. При разговоре адвоката с Оксаной, находящейся уже в клинике, девушка объясняет причины конфликта с руководством. Оказывается из-за нехватки кинологов начальство заставляло выходить на службу на вторые и даже третьи сутки. То, что в кинологическом центре явная нехватка кадров, подтверждают и коллеги Оксаны.



В руководстве петербургского главка сохраняют олимпийское спокойствие, на общение с прессой идут охотно. Заявляют, что кинологический центр — одно из важнейших подразделений. Проверки там проводятся постоянно.



Вячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти: «Каких-либо жалоб или замечаний, касающихся организации работы кинологического центра, в том числе от сотрудников этого центра, руководству главка до настоящего времени не поступало».



Адвокатам капитана полиции удалось добиться проведения независимой медицинской экспертизы. И от ее результатов зависит очень многое. Не исключено, что скандальная история только начинает развиваться и не только в полицейской сфере. Возможно, даже психиатрам придется ответить за поставленный Оксане Семыкиной диагноз.