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  • 24.08, 05:03
    Кравчук: Украина в 1991-м перехитрила Россию при включении Крыма в свой состав. Крым, СССР, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКравчук: Украина в 1991-м перехитрила Россию при включении Крыма в свой состав

    Кравчук: Украина в 1991-м перехитрила Россию при включении Крыма в свой состав

    3 комментария

    Кравчук: Украина в 1991-м перехитрила Россию при включении Крыма в свой состав

    Кравчук: Украина в <nobr>1991-м</nobr> перехитрила Россию при включении Крыма в свой состав

      Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что в 1991 году, при заключении Беловежского соглашения о распаде СССР, Украина оставила себе Крым, перехитрив Россию. Об этом Кравчук заявил в интервью украинским СМИ.

      По словам экс-президента, тогда договаривались о том, что Крым будет неотъемлемой частью Украины, но в то же время сможет «заключать любые экономические, социальные и политические соглашения с Россией». Однако впоследствии украинские власти слово не сдержали.

      Кравчук уверен, что Крыму «надо было дать больше прав и свобод». Но этого не сделали, и ситуация на полуострове обострилась.

      Леонид Кравчук: «Мы хотели управлять всем и вся, как было раньше при большевиках. И это привело к конфликту».

      Итог известен — жители полуострова пожелали, чтобы регион воссоединился с Россией.

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