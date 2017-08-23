Кравчук: Украина в 1991-м перехитрила Россию при включении Крыма в свой состав

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что в 1991 году, при заключении Беловежского соглашения о распаде СССР, Украина оставила себе Крым, перехитрив Россию. Об этом Кравчук заявил в интервью украинским СМИ.

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По словам экс-президента, тогда договаривались о том, что Крым будет неотъемлемой частью Украины, но в то же время сможет «заключать любые экономические, социальные и политические соглашения с Россией». Однако впоследствии украинские власти слово не сдержали.



Кравчук уверен, что Крыму «надо было дать больше прав и свобод». Но этого не сделали, и ситуация на полуострове обострилась.



Леонид Кравчук: «Мы хотели управлять всем и вся, как было раньше при большевиках. И это привело к конфликту».



Итог известен — жители полуострова пожелали, чтобы регион воссоединился с Россией.