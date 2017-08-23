В Ленобласти провели конкурс красоты для бурёнок

Конкурс коровьей красоты прошел в деревне Энколово.

Дефиле конкурса в деревне Энколово получилось необычайно ярким. Участницы выбрали животные принты, пятнистые расцветки и смелый рыжий оттенок. Лишь некоторые остановились на классическом черном.



Несмотря на тщательно подготовленные туалеты, перед выходом на подиум конкурсантки заметно нервничали. Особенно, когда судьи рассматривали их от рогов до копыт.



На поле более привычном для лошадей выставили около 100 лучших представительниц крупного рогатого скота. Но ни нарядами, ни ростом, ни стройной фигурой жюри им поразить не удалось. Бурёнок из племенных хозяйств оценивали по совершенно другим критериям, а именно по экстерьеру и способности давать много молока.



Среди чёрно-пестрых победили коровы по имени Сера и Бедовая. Среди конкурсанток в рыжем лучшими оказались Абрамовка и Постилка. Помимо признания они получили сертификаты на корма. Так что едой победительницы обеспечены независимо от того, какой выдастся осень.