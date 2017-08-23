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  • 23.08, 20:50
    В Сирии насчитали 700 мирных жертв бомбежек западной коалиции. войны и вооруженные конфликты, Сирия, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сирии насчитали 700 мирных жертв бомбежек западной коалиции

    В Сирии насчитали 700 мирных жертв бомбежек западной коалиции

    1 комментарий
    В Сирии насчитали 700 мирных жертв бомбежек западной коалиции

    В Сирии насчитали 700 мирных жертв бомбежек западной коалиции

    В Сирии насчитали 700 мирных жертв бомбежек западной коалиции

      Сегодня в ООН отреагировали на сообщения о массовой гибели людей в Сирии. Жертвами бомбежки города Ракка самолетами западных союзников во главе с США стали почти 80 человек.

      Освободить любой ценой — очевидно, под этим лозунгом так называемая международная коалиция ведет штурм самопровозглашенной столицы ИГИЛ (запрещена в РФ) — города Ракка. Террористов там уничтожают, не считаясь с потерями среди мирного населения. И, что больше всего шокирует, удары по гражданским объектам наносят преднамеренно. Это выяснили журналисты телеканала RT: они получили уникальную возможность пообщаться с жителями Ракки, которые пережили разрушительную бомбежку западных союзников.

      В результате авиаудара, как утверждает агентство SANA, погибли не менее 78 человек, включая женщин и детей, десятки были ранены. Один из пострадавших заявил, что коалиция сбросила на жилые кварталы фосфорные бомбы, это запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции, который американцы, впрочем, отказались подписать. В Пентагоне информацию о массовой гибели мирных сирийцев не подтвердили, но и не опровергли. Отделались стандартным «разберемся». А вот в ООН сообщения из Ракки вызвали серьезную обеспокоенность.

      По данным ООН, в Ракке на условной линии фронта находятся порядка 25 тысяч человек. Основные бои сейчас разворачиваются в районе Старого города. Мониторинговая группа Airwars подсчитала, что с момента штурма Ракки — то есть за два с половиной месяца — жертвами авиаударов коалиции, которая помогает бойцам умеренной оппозиции покончить с исламистами, стали более 700 мирных жителей. При этом почти 200 человек погибли только за последние несколько дней.

      И, вероятно, жертв будет еще больше, учитывая, что взятие Ракки — это вопрос престижа. Поэтому участники штурма постараются добить террористов как можно быстрее, не ограничивая себя в средствах и не особо церемонясь с возможными потерями среди гражданских лиц. А на все претензии у Пентагона всегда наготове универсальный ответ: удар по мирным жителям был ошибочным, увы, издержки войны.

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