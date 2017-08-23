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  • 23.08, 20:51
    В питерском главке МВД назревает скандал из-за конфликта с кинологом. Санкт-Петербург, полиция, психиатрия, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ питерском главке МВД назревает скандал из-за конфликта с кинологом

    В питерском главке МВД назревает скандал из-за конфликта с кинологом

    1 комментарий
    В питерском главке МВД назревает скандал <nobr>из-за</nobr> конфликта с кинологом

    В питерском главке МВД назревает скандал из-за конфликта с кинологом

    В питерском главке МВД назревает скандал <nobr>из-за</nobr> конфликта с кинологом

      Сегодня благодаря соцсетям стало известно о принудительной госпитализации сотрудницы кинологической службы ГУ МВД. Родственники и друзья считают, что причиной случившегося с Оксаной Семыкиной стали ее разногласия с начальством.

      По словам родственников, Оксана Семыкина могла стать жертвой репрессий со стороны руководства. Её поместили в психиатрическую больницу имени Кащенко после продолжительного конфликта. Якобы кинолог неоднократно заявляла о нарушениях закона в ведомстве и превышении полномочий. Эти факты отчасти подтвердили и коллеги Оксаны Семыкиной. Сослуживцы утверждают, что начальство неоднократно пыталось избавиться от неугодных ему сотрудников.

      Коллеги и родственники Оксаны Семыкиной недоумевают, как победитель профессиональных соревнований, ветеран боевых действий с 15-летним стажем могла оказаться в клинике. К тому же сотрудники полиции регулярно проходят медицинское обследование, в том числе и психологические. Более того, некоторые обстоятельства госпитализации поразили и адвоката кинолога.

      Михаил Попов, адвокат Оксаны Семыкиной: «Она была доставлена в психиатрический стационар как неизвестная, которая называет себя Семыкиной. Вопрос только в том, как же сотрудники, которые писали рапорты, зная эту Семыкину на протяжении большого количества времени, не заявили, что это Семыкина. Кроме того, куда делись ее документы? Она нам поясняет, что у нее их забрали».

      К этому моменту защите Оксаны Семыкиной удалось добиться проведения независимой медицинской экспертизы. Не исключено, что по ее результатам в скандальной истории может появиться новый поворот.

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