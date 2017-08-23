Новые правила въезда граждан РФ на Украину попали в СМИ

Правительство Украины готовится принять постановление о новом порядке въезда в страну граждан России. От введения визового режима Киев отказался, однако пересечь границу станет сложнее.
Как сообщалось ранее, попасть на территорию Украины россияне впредь смогут только по биометрическим паспортам. Предварительно им придется в обязательном порядке заполнить электронную анкету на сайте МИД Украины.
Источник газеты «Коммерсант», близкий к МИД Украины, сообщил, что анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке. В анкете гражданин России должен будет указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить. В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц, за исключением экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника.
Не исключено, что правительство Украины примет постановление о новом порядке въезда в страну россиян до 1 сентября.
Поначалу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов требовал ввести с Россией полноценный визовый режим, однако от этого плана было решено отказаться из-за «его бесполезности».
Как ожидается, режим предварительной регистрации россиян, желающих посетить Украину, вступит в силу с 1 января 2018 года.
Источник газеты «Коммерсант», близкий к МИД Украины, сообщил, что анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке. В анкете гражданин России должен будет указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить. В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц, за исключением экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника.
Не исключено, что правительство Украины примет постановление о новом порядке въезда в страну россиян до 1 сентября.
Поначалу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов требовал ввести с Россией полноценный визовый режим, однако от этого плана было решено отказаться из-за «его бесполезности».
Как ожидается, режим предварительной регистрации россиян, желающих посетить Украину, вступит в силу с 1 января 2018 года.
Комментарии