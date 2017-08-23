Полиция задержала еще двоих по делу о теракте в финском Турку

Задержаны еще два человека по делу о нападении на прохожих в финском городе Турку.
Как уточнила финская криминальная полиция, задержания произошли в первой половине дня. Речь идет о мужчинах. Их национальная принадлежность пока остается под вопросом.
Полиция Финляндии: «Финским властям мужчины сказали, что являются алжирцами, шведским — что марокканцами».
Накануне суд региона Варсинайс-Суоми принял решение об аресте главного подозреваемого — 18-летнего марокканца. Он подозревается в совершении двух убийств с целью терроризма и восьми покушений на убийство, сообщает ТАСС. Выяснилось, что мужчина интересовался тем, как можно примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).
18 августа в результате атаки вооруженного ножом марокканца в Турку погибли два человека — 15-летняя девушка и 67-летняя женщина. Еще шесть женщин и двое мужчин получили ранения. Нападавший был ранен в ногу и задержан полицией. Финские правоохранители рассматривают случившееся как теракт.
Полиция Финляндии: «Финским властям мужчины сказали, что являются алжирцами, шведским — что марокканцами».
Накануне суд региона Варсинайс-Суоми принял решение об аресте главного подозреваемого — 18-летнего марокканца. Он подозревается в совершении двух убийств с целью терроризма и восьми покушений на убийство, сообщает ТАСС. Выяснилось, что мужчина интересовался тем, как можно примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).
18 августа в результате атаки вооруженного ножом марокканца в Турку погибли два человека — 15-летняя девушка и 67-летняя женщина. Еще шесть женщин и двое мужчин получили ранения. Нападавший был ранен в ногу и задержан полицией. Финские правоохранители рассматривают случившееся как теракт.
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